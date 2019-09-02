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Zamlı tarife yürürlüğe girdi, taksiciler memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:13 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerine yapılan yeni zamlı tarifeler bugün itibariyle uygulamaya konuldu.

Zamlı tarife yürürlüğe girdi, taksiciler memnun

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerine yapılan yeni zamlı tarifeler bugün itibariyle uygulamaya konuldu. Taksici ve minibüsçüler yapılan zamlı tarifeden memnun olurken, vatandaşlar ise yapılan zamları fazla buldu.
İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13, minibüslere yüzde 20, taksilere ise 25 zam geldi. Yeni zamla birlikte minibüslerde indi bindi 2 TL'den 2 buçuk TL'ye, mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler ise 3 TL'ye çıkarıldı. İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Taksimetre açılış ücretleri 4 TL'den, 5 TL'ye indi bindi ücreti de 10 TL'den 13 TL'ye çıkarıldı.

"BÜYÜK BİR ÜMİTLE BU ZAMMI BEKLİYORDUK"
Tarifelere yapılan zammı ümitle beklediğini belirten Beşiktaş-Taksim hattında çalışan dolmuş şoförü Tayyar Altun, "İki senedir büyük bir ümitle zammı bekliyorduk. Hayırlı oldu inşallah böyle devam eder. Zam mazota göre pek memnun etmedi ama yine de hayırlı olsun" dedi. Yolcu bulamamaktan şikayet eden başka bir dolmuş şoförü Sezgin Eğiş ise, "iki sene oldu zam gelmeyeli bunu seneye vurduğumuz zaman bir şey ifade etmiyor. Ama gelen zam birden olduğu zaman yüksek görünüyor. Ben sabah 05.30'da evden çıkıyorum. Şu an saat 10.00, taşıdığım yolcu sayısı 10. İsterse yüzde yüz zam gelsin hiç fark etmez yolcu bulamıyoruz ki. Yolcu bulsak ufak zam da iş görür" dedi.

"ZAMLAR BİZİ SEVİNDİRDİ MÜŞTERİLERİ ÜZDÜ"
Yaklaşık 9 yıllık taksi şoförlüğü yaptığını belirten Mustafa Arslan, "Bizim için de müşteri için de bu tarife iyi oldu. En azından müşteri seçmiyoruz. Şuan huzurlu huzurlu çalışıyoruz yapılan zamlardan memnunuz. Zamlar biraz müşterilerimizi üzdü ama bizi de memnun etti. Taksi metre açılış ücreti 5 lira kısa mesafe ücreti ise 13 lira oldu" dedi.

"ZAMLAR DAHA ÇOK ÖĞRENCİLERİ ETKİLİYOR"
Ulaşıma yapılan zamlardan memnun olmadığını belirten Üniversite öğrencisi Betül Söz, "Tabii ki bu zamlardan daha çok öğrenciler etkileniyor. Sözde ulaşım kartlarına indirim yaptılar ama şu anda minibüslere zam geldi. Yapılan zamlardan memnun değilim" dedi. Kasım Can isimli bir kişi ise, "Hep zam, hep zam. Şu an ben Beşiktaş'ta çalışıyorum. Ben ailenin tek çalışanıyım. Geçinemiyorum yani bazen işten geç çıkıyorum, Beşiktaş'tan Kasımpaşa'daki evime kadar yürümek zorunda kalıyorum. Zamları doğru bulmuyorum" dedi.
(FOTOĞRAF)

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