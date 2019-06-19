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Zanlıdan gazeteciye tehdit

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

Gaziantep’te husumetlisine ateş edip sokakta oyun oynayan bir çocuğu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti, bir de durumu polise şikayet etti.Kayaönü Mahallesi’nde 14 Haziran Cuma günü meydana gelen olayda, İsmail A., elindeki tüfekli husumetli olduğu ailenin çocuğuna ateş ederken, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 10 yaşındaki Ali D.’yi vurarak yaralamıştı.

Gaziantep’te husumetlisine ateş edip sokakta oyun oynayan bir çocuğu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti, bir de durumu polise şikayet etti.
Kayaönü Mahallesi’nde 14 Haziran Cuma günü meydana gelen olayda, İsmail A., elindeki tüfekli husumetli olduğu ailenin çocuğuna ateş ederken, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 10 yaşındaki Ali D.’yi vurarak yaralamıştı. Ayağından vurulan talihsiz çocuk ölümden dönerken, olayın faili ise kaçarak kayıplara karıştı.
Olayın hemen ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan ve burada yapılan erken müdahale ile hayati tehlikeyi atlatan Ali D.’nin ailesi büyük bir korku ve üzüntü yaşadı. Aile, çocuklarını vurup kaçan zanlının bir an önce bulunmasını istemişti.
Olayın haber yapılmasının ardından polis ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlatarak, olayın zanlısı İsmail A.’nın saklandığı adrese ulaştı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, düzenlediği operasyonla Ali A.’yı saklandığı Hoşgör Mahallesindeki bir evde gözaltına aldı.
Sorgusu için Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen zanlı, işlemlerinin ardından sağlık raporu için Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

"Bir saat sonra gelirim"
Hastaneye götürülen zanlı Ali A., hastaneye girerken gazetecilerin sorusu üzerine çocuğu bilerek vurmadığını söylerken, "Bilerek kim ateş eder ya. Allah aşkına" diye konuştu. Zanlı hastane çıkışında ise kendisini görüntüleyen gazetecilere hitaben, "Çek şu kamerayı ya. Bir saat sonra gelirim. Sen bekle beni. Sen yine o zaman çek beni" diyerek tehditler savurdu.

Polise şikayet etti
Zanlı, bu kez ise görüntü almaya devam eden gazetecileri polise şikayet etti. Zanlı İsmail A., polise hitaben, "Abi şuna bak ya. ’Sağa sola niye ateş ediyorsun’ diyor" diyerek, gazetecilerin görüntü almasını engellenmesi talebinde bulundu.
Hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından polis aracına bindirilen zanlı, adli makamlara götürüldü.

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