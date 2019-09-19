HABER

Zanlıdan "Hayatımı polis memuruna borçluyum" itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Samsun'da eski eşi ve çocuklarını rehin aldığı sırada polis tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı - Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye koltuk değneği ile gelen zanlı: - "Polis kurtardı beni, kendimi vuracaktım, hayatımı polis memuruna borçluyum"

Samsun'da eski eşi ve çocuklarını rehin aldığı sırada polis tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde, eski eşi ve çocuklarını rehin alan ve polisin etkisiz hale getirdiği Ş.Ö'nün, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ş.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Koltuk değneği ile adliyeye gelen şüphelinin, sol kolunun sargılı olduğu görüldü.

Bir gazetecinin, "Pişman mısın?" sorusu üzerine Ş,Ö, "Psikolojim tamamen bozulduğu için kendimi vurmaya kalktım, polis memuru da kendimi vurmamam için beni ayağımdan vurdu. Polis kurtardı beni, kendimi vuracaktım, hayatımı polis memuruna borçluyum." diye konuştu.

İlkadım ilçesinde 9 gün önce eski eşi ile 2 çocuğunu rehin alan Ş.Ö, kapıyı kırarak içeri giren ekiplere teslim olmayınca polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş, yaralanan Ş.Ö, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Ş.Ö'nün yaklaşık 2 yıl önce de boşanma aşamasında bulunduğu sırada eşini bıçakla yaraladığı, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenilmişti.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Evinin çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektrik üretip, satıyorEvinin çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektrik üretip, satıyor
Şanlıurfa’da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyorŞanlıurfa’da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı koltuk değneği polis rehin Samsun zanlı

En Çok Okunan Haberler

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!

Taksim'de panik anları! Kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Gaziler Günü mesajları 2019 (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları

Bursa'da oğlunun boğazını kesen baba Ruhi Türker'e 25 yıl hapis cezası!

Kendisini böyle savundu: Annesini de delik deşik ederdim

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Büyük ikramiye 3’e bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.