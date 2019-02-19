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Zanlılar 300 kamera kaydı incelenerek yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 09:23 | Son Güncelleme

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 14 Şubat'ta bir kişinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ölmesiyle ilgili 300 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı - Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Maktulün, Sevgililer Günü'nde elinde bir demet çiçekle kız arkadaşının yanına gittiği sırada saldırıya uğradığı belirtildi

Adana'da merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ölmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahfesığmaz Mahallesi’nde 14 Şubat'ta İbrahim Fikret Hakverdi'nin (59) yaşadığı apartmanın önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında bölgedeki 300 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlının kimliğini tespit etti.

Zanlı Doğan G. (31), evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda olayla bağlantısı bulunduğu iddiasıyla Cenker Ş. (42), Birol B. (32) ve Onur G. (34) de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Doğan G. ve Cenker Ş. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Birol B. ve Onur G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Elinde çiçekle kapıda saldırıya uğramış

İbrahim Fikret Hakverdi'nin kafe işletmeciliği yaptığı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iş çıkışı elinde bir demet çiçekle kendisini evde bekleyen yabancı uyruklu kız arkadaşı L.Z'nin yanına gittiği sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

Hakverdi, evinin bulunduğu apartmana gireceği sırada bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıyla ilgili polis ekipleri araştırma başlatmıştı.

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