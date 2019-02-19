Zanlılar 300 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Adana'da merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ölmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahfesığmaz Mahallesi’nde 14 Şubat'ta İbrahim Fikret Hakverdi'nin (59) yaşadığı apartmanın önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında bölgedeki 300 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlının kimliğini tespit etti.

Zanlı Doğan G. (31), evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda olayla bağlantısı bulunduğu iddiasıyla Cenker Ş. (42), Birol B. (32) ve Onur G. (34) de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Doğan G. ve Cenker Ş. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Birol B. ve Onur G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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