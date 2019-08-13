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Zanzibar'ın kaplumbağa adası: Changuu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:14 | Son Güncelleme

Zanzibar'ın kaplumbağa adası: Changuu

ZANZİBAR (AA) - RECEP BİLEK - Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyılarındaki Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar'da Changuu Adası dev kaplumbağalarıyla dikkati çekiyor.

Zanzibar'a yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Changuu Adası'nda bulunan 9. yüzyıldan kalma "köle pazarı" ve "köle hapishanesi" müze ve kafe olarak turistleri ağırlıyor.

İnsanların alınıp satıldığı binaların duvarları, adeta tarihte yaşanan acıların izlerini taşıyor.

- Turistlerin ilgisini çekiyor

Ada dev kaplumbağaları ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Dünyada dev kaplumbağaların yaşadığı birkaç adadan biri olan egzotik Changuu Adası'na turistler, ahşap kayıklarla ulaşarak dev kaplumbağaları görme fırsat buluyor.

Turistler, en yaşlısı 194 yaşında olan dev kaplumbağaları elleriyle besleyerek, fotoğraf çektiriyor.

Beyaz kum ve okyanusun turkuaz sularında serinlemenin keyfini yaşayan turistler, tropik ormanda gezerek tavus kuşları arasında doğa yürüyüşü yapabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dev kaplumbağa Hint Okyanusu Tanzanya Zanzibar

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