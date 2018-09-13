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Zap bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 17:19 | Son Güncelleme

TÜRK  Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada,"Irak kuzeyi Zap bölgesinde 13 Eylül 2018 tarihinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere ait sığınak/barınak ve silah mevzileri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" denildi.  (FOTOĞRAF)   

Zap bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada,"Irak kuzeyi Zap bölgesinde 13 Eylül 2018 tarihinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere ait sığınak/barınak ve silah mevzileri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" denildi.

(FOTOĞRAF)

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