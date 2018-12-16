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Zap Suyu'nda rafting heyecanı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesindeki Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulubü'ne üye 20 kişiden oluşan rafting ekibi, Zap Suyu'nda rafting gösterisi yaptı.

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesindeki Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulubü'ne üye 20 kişiden oluşan rafting ekibi, Zap Suyu'nda rafting gösterisi yaptı. Rafting ekibinin hedefi, önümüzdeki yıl yapılacak olan Türkiye Rafting Şampiyonası'nda iyi bir derece almak. Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve yağmur yağışı etikili olurken, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bunu fırsat bilen Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübüne üye 20 sporcu, araçlarla Çukurca- Hakkari karayolunun Köprülü mevkiine geldi. Burada hazırlıklarını tamamlayan sporcular, bindikleri iki botla kendilerini Zap Suyu'na bıraktı. Zap Suyu üzerinde rafting yapmanın heyecanını yaşayan sporcular büyük performans sergiledi. Sporcular, hedeflerinin önümüzdeki yıl yaılacak olan Türkiye şampiyonasında, Çukurca ilçesinin adını tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak olduğunu dile getirdi.

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