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Zap Suyu’nun yüzeyi çöple kaplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Hakkari’nin en büyük akarsuyu olan Zap Suyu’nun yüzeyi, şiddetli yağışların getirdiği çöplerle kaplandı.Hakkari’de su sporları için uygun özellikleri barındıran Zap Suyu, şiddetli yağışlardan nasibini aldı.

Zap Suyu’nun yüzeyi çöple kaplandı

Hakkari’nin en büyük akarsuyu olan Zap Suyu’nun yüzeyi, şiddetli yağışların getirdiği çöplerle kaplandı.
Hakkari’de su sporları için uygun özellikleri barındıran Zap Suyu, şiddetli yağışlardan nasibini aldı. Çukurca ilçesinin batısından Irak topraklarına geçen akarsuyun yüzeyi, kuvvetli yağışların getirdiği atıklarla kaplandı. Zengin bitki örtüsü ve eşsiz doğa güzelliğiyle dikkat çeken bölgeden geçen Zap Suyu, çevreye gelişigüzel atılan atıklar nedeniyle adeta çöplüğü andırdı. Hakkari-Çukurca karayolunu kullanan vatandaşlar, akarsuyun yüzeyinde oluşan kötü manzaraya tepki göstererek, çöplerin doğaya gelişigüzel atılmaması uyarısında bulundu.

Zap Suyu’nun yüzeyi çöple kaplandı

Zap Suyu’nun yüzeyi çöple kaplandı

Zap Suyu’nun yüzeyi çöple kaplandı

Zap Suyu’nun yüzeyi çöple kaplandı

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