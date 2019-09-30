Zap Vadisi'nde 'Rafting Spor Merkezi' açılacak

Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- TÜRKİYE Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, yıllardır hep terörle anılan Hakkari'deki Zap Vadisi'nin önümüzdeki dönem artık rafting sporunun amirali olacağını belirterek, "Burada Türkiye ve Dünya Şampiyonaları düzenleyeceğiz. Milli sporcular, antrenörler ve hakemler yetiştireceğiz. En önemlisi bu güzelim vadide Raftin Eğitim Merkezi açacağız" dedi.

Hakkari-Çukurca Karayolu'ndaki Zap Vadisi, sağlanan huzur ortamıyla birlikte spor aktivitelerine de ev sahipliği yapıyor. Kentte ilgi gören spor dallarından birini de rafting oluşturuyor. Geçen yıl kurulan Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulubü'ne bağlı rafting ekibi, Zap Suyu’nda yoğun bir çalışma yürütüyor. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra iki botla Zap Suyu'nda rafting yapmanın heyecanını yaşayan sporcular, 16-20 Ekim 2019 tarihlerinde Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenecek olan Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor.

TERÖR, HAKKARİ'NİN KADERİ DEĞİL

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da, Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Rafting Türkiye Milli Sporcular Antrenörü Savaş Yazıcı ve Cilo Rafting Kulübü Başkanı Hacı Tansu ile birlikte, Türkiye Şampinası’na hazırlanan Cilo Rafting ekibinin çalışmalarını izledi. Yardımcı, kahraman güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ve devletin bölgeye gösterdiği ilgi sayesinde Hakkari'nin huzura kavuştuğunu belirterek, "Bir haftadır Doğu ve Güneydoğu illerindeyim. Diyakbakır'dan başlayarak Batman, Siirt, Şırnak ve son olarak da Hakkari'ye geldik. Buradaki amacımız, sporla gelen dostluğu, sporla gelen kardeşliği bu bölgede en iyi şekilde icra etmektir. Mükemmel bir vadi ve mükemmel insanları var. Tarihle içiçeyiz, sporla içiçeyiz. Bunun için rafting sporunu kendi doğası gereği, bu illerimizde Türkiye şampiyonalarını yaparak tanıtmaya çalışıyoruz. Neden Hakkari'de bir dünya şampiyonasını yapamayalım? Tunceli'de 3 kıtadan 20 ülkenin katıldığı mükemmel bir dünya şampiyonası yaptık. Orada ‘terör bizim kaderimiz değil. Biz huzur kentiyiz’ dedik ve biz yine Hakkari'den de aynı şeyi söylüyoruz. Buranın terörle uzaktan yakından alakası yok. Yanlış haber yapanlara da biz ısrarla buraya huzur kenti diyeceğiz. Türkiye'nin 40-50 vilayetinden buraya sporcu getirip, teknik heyetlerle beraber Hakkari'yi tanıtacağız, Hakkari'nin spor kenti olduğunun altını çizeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde yoğun bir çalışmayla raftingin amiral gemisi Hakkari’dir diyeceğiz" dedi.

ZAP VADİSİ'NDE RAFTING EĞİTİM MERKEZİ KURACAĞIZ

Yardımcı, Zap Vadisi’nin kesintisiz 50 kilometrelik rafting parkuru bulunduğunu, ayrıca yılın 12 ayı spor yapılabilecek su debisi bulunduğunu da belirterek, "Zap gerçekten bu bölgenin parlayan yıldızı olacak. Biz burada bir Türkiye şampiyonası yaptıktan sonra inanın arkamızda turizm raftingi hızla gelişecek. Tunceli'de yapılan Dünya Şampiyonası’nda bir günde bin 500 kişi rafting yaptı. Ekonomiye inanılmaz bir katkı sağladı. Çünkü turizm deniz, güneş, kum ibaresinden hızlıca çıkmıştır. Burada kayak merkezi var. Suyumuz var, tırmanma parkurlarımız var. Aşırı güzel bir doğamız var. Hakkari'nin yapısı da tam turizme uygun. İnşallah biz burada bu yapıyı tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Tabi başta sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri altında Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleri kapsamında biz buradayız. Bakanlıkta yaptığımız toplantılarda Doğu ve Güneydoğu'daki illere özel bir bütçe ayırıyoruz. Rafting sporunun malzeme ihtiyaçlarını hızlıca gidereceğiz. Bu eksiklikleri giderdikten sonra Zap Vadisi'nde bir rafting eğitim merkezi kuracağız. Hızlıca bu bölgelerde antrenörlük ve hakemlik kursları açacağız. Bu bölgede hem antrenör, hem hakem, hem de sporcu yetiştireceğiz" diye konuştu.

ZAP'TA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YAPILSIN

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ise yıllardır hep olumsuz haberlerle gündeme gelen Zap Vadisi'nin artık sportif aktivitelere ev sahiplığı yaptığını söyledi. Tansu, "Buranın gençleri doğa sporlarına hem meraklı, hem yetenekliler. Biz de yıllardır dağıcılıkla gelen bu tecrübemizi aynı zamanda suda değerlendirmek istedik. Geçen yıl Hakkari Cilo Rafting takımını kurduk. Zap Vadisi'nde çalışmalarımızı sürdürdük. Çok kısa sürede beklentimizin çok üzerinde Türkiye'de dereceler aldık. Belki 10 yıllık takımları geride bırakarak, Türkiye'de ilk üç takım arasında yerimizi aldık. Hedefimiz, milli takım ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmek. Zap Vadisi muhteşem bir vadi. Bu vadinin sporla anılması gerekiyor. Rafting sporu için Türkiye’nin en iyi akarsuyudur. Hakkari'den başlayıp Kuzey Irak topraklarına kadar akan Zap suyu, 160 kilometrelik bir alana sahip. Hakkari'de rafting sporunun gelişmesinde Türkiye Rafting Federasyonu Başkanımızın büyük katkıları var. Buraya gelip bizleri izlemeleri, büyük moral oldu. Dünya ve Türkiye Şampiyonaları’nın da Zap Suyu’nda yapılmasını istiyoruz. Zap'ta rafting yapmak ayrı bir duygu" dedi.

HAKKARİ, TERÖRLE DEĞİL GÜZELLİKLERLE ANILSIN

Hakkari'nin yıllardır hep terörle anıldığını anlatan Gençlik ve Spor il Müdürü Reşit Güldal da, "Dağ bisikleti ile geçen hafta Hakkari'de ilk defa uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Ayrıca, dağcılık, rafting, kayak, yamaç paraşütü bakımından da Hakkari çok uygun. Bu sporları yaygınlaştırdığımızda istihdama da büyük katkı sunacaktır. Hakkari’nin de artık terörle ve olumsuzluklarla değil, güzelliklerle anılan bir şehir olmasını istiyoruz" diye konuştu.