Zap Vadisi'nde 'Rafting Spor Merkezi' açılacak

Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- TÜRKİYE Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, yıllardır hep terörle anılan Hakkari'deki Zap Vadisi'nin önümüzdeki dönem artık rafting sporunun amirali olacağını belirterek, "Burada Türkiye ve Dünya Şampiyonaları düzenleyeceğiz. Milli sporcular, antrenörler ve hakemler yetiştireceğiz. En önemlisi bu güzelim vadide Raftin Eğitim Merkezi açacağız" dedi.

Hakkari-Çukurca Karayolu'ndaki Zap Vadisi, sağlanan huzur ortamıyla birlikte spor aktivitelerine de ev sahipliği yapıyor. Kentte ilgi gören spor dallarından birini de rafting oluşturuyor. Geçen yıl kurulan Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulubü'ne bağlı rafting ekibi, Zap Suyu’nda yoğun bir çalışma yürütüyor. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra iki botla Zap Suyu'nda rafting yapmanın heyecanını yaşayan sporcular, 16-20 Ekim 2019 tarihlerinde Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenecek olan Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor.

TERÖR, HAKKARİ'NİN KADERİ DEĞİL

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da, Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Rafting Türkiye Milli Sporcular Antrenörü Savaş Yazıcı ve Cilo Rafting Kulübü Başkanı Hacı Tansu ile birlikte, Türkiye Şampinası’na hazırlanan Cilo Rafting ekibinin çalışmalarını izledi. Yardımcı, kahraman güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ve devletin bölgeye gösterdiği ilgi sayesinde Hakkari'nin huzura kavuştuğunu belirterek, "Bir haftadır Doğu ve Güneydoğu illerindeyim. Diyakbakır'dan başlayarak Batman, Siirt, Şırnak ve son olarak da Hakkari'ye geldik. Buradaki amacımız, sporla gelen dostluğu, sporla gelen kardeşliği bu bölgede en iyi şekilde icra etmektir. Mükemmel bir vadi ve mükemmel insanları var. Tarihle içiçeyiz, sporla içiçeyiz. Bunun için rafting sporunu kendi doğası gereği, bu illerimizde Türkiye şampiyonalarını yaparak tanıtmaya çalışıyoruz. Neden Hakkari'de bir dünya şampiyonasını yapamayalım? Tunceli'de 3 kıtadan 20 ülkenin katıldığı mükemmel bir dünya şampiyonası yaptık. Orada ‘terör bizim kaderimiz değil. Biz huzur kentiyiz’ dedik ve biz yine Hakkari'den de aynı şeyi söylüyoruz. Buranın terörle uzaktan yakından alakası yok. Yanlış haber yapanlara da biz ısrarla buraya huzur kenti diyeceğiz. Türkiye'nin 40-50 vilayetinden buraya sporcu getirip, teknik heyetlerle beraber Hakkari'yi tanıtacağız, Hakkari'nin spor kenti olduğunun altını çizeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde yoğun bir çalışmayla raftingin amiral gemisi Hakkari’dir diyeceğiz" dedi.