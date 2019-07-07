Zap ve Metina'ya hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

'MEVZİİ, BARINAK VE SIĞINAKLAR VURULDU'



MSB, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

'Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.'

Kaynak: İHA





