Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlama riski var mı? Tehdit altındaki 12 ülke belli oldu: Türkiye...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bölgede çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar. Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeyde” dedi. Rusya ise yangının Ukrayna'nın saldırısını sonucu çıktığını açıkladı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğünü bildirdi.

ETKİ ALANINDAKİ 12 ÜLKE

Cnn Türk canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Zaporijya'da meydana gelecek olası bir patlamanın etkileyeceği 12 ülkeyi de açıkladı.

Olası bir patlamadan etkilenecek ülkeler şu şekilde: Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Polonya, Belarus, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovakya, Finlandiya ve Ukrayna.

Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Dr. Tolga Sakman, CNN Türk canlı yayınına katılarak Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaları değerlendirdi. Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangın sonrası bölgedeki 12 ülkenin nasıl etkileneceğini de açıklayan Sakman'ın açıklamaları şu şekilde:

"BM BU BÖLGELERİ KORUMALI"

"Nükleer silah kullanımı ile nükleer santrali ayırmak lazım. Zaporijya da Kursk'taki santraller de Sovyetler zamanı yapılan tesisler. Bu tesislerin varlığı başlı başına bir tehdit haline geliyor savaş durumlarında.

Birleşmiş Milletler (BM) buraların koruma sorumluluğunu alması lazım. Komşu ülkelerin de bu şekilde olması lazım.

Bu tip nükleer santrallerdeki herhangi bir sorun sadece Ukrayna ve Rusya'ya zarar vermeyecek. Hızlıca çevre ülkelere yayılacak. Çernobil örneğinde hem Karadeniz hem de Baltık ülkeleri yoğun şekilde etkilenmişti. Kursk'ta da böyle bir şey olursa bütün coğrafya etkilenecek. Eğer Ukrayna'ya bugün sadece askeri destek vererek Ukrayna'ya savaş kazandırma tezini bir daha oturup konuşmak lazım. İki ülke arasındaki çatışmalar nükleer santraller bölgesine giderse eğer NATO ve Avrupa Birliği değil tüm dünyanın konuşması gereken bir yere gidecek."

TÜRKİYE 1, 2 VE 3. SEVİYELERİN DIŞINDA

Enerji Uzmanı Altuğ Karataş ise konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya santrali. Çernobil'de 1 reaktörde meydana gelen sorun tüm dünya gibi ülkemizi de etkilemişti. Zaporijya ülkemize 650 ila 700 kilometre uzaklıkta. Çok uzak değil. Seviye olarak 1, 2 ve 3. etki seviyelerinin dışında kalıyoruz."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır