HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlama riski var mı? Tehdit altındaki 12 ülke belli oldu: Türkiye...

Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlama riski var mı? Tehdit altındaki 12 ülke belli oldu: Türkiye...

12.08.2024 10:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sisteminde yangın çıktı. Yangın sonrası Ukrayna ve Rusya cephesinden peş peşe açıklamalar gelirken, olası bir nükleer patlamanın etkileyeceği 12 ülke açıklandı. Listede Türkiye'de yer alırken etki haritasında kaçıncı seviyede olduğumuz da belli oldu. İşte tüm detaylar!

Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlama riski var mı? Tehdit altındaki 12 ülke belli oldu: Türkiye...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bölgede çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar. Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeyde” dedi. Rusya ise yangının Ukrayna'nın saldırısını sonucu çıktığını açıkladı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğünü bildirdi.

image (1)

ETKİ ALANINDAKİ 12 ÜLKE

Cnn Türk canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Zaporijya'da meydana gelecek olası bir patlamanın etkileyeceği 12 ülkeyi de açıkladı.

Olası bir patlamadan etkilenecek ülkeler şu şekilde: Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Polonya, Belarus, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovakya, Finlandiya ve Ukrayna.

Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Dr. Tolga Sakman, CNN Türk canlı yayınına katılarak Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaları değerlendirdi. Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangın sonrası bölgedeki 12 ülkenin nasıl etkileneceğini de açıklayan Sakman'ın açıklamaları şu şekilde:

1

"BM BU BÖLGELERİ KORUMALI"

"Nükleer silah kullanımı ile nükleer santrali ayırmak lazım. Zaporijya da Kursk'taki santraller de Sovyetler zamanı yapılan tesisler. Bu tesislerin varlığı başlı başına bir tehdit haline geliyor savaş durumlarında.

Birleşmiş Milletler (BM) buraların koruma sorumluluğunu alması lazım. Komşu ülkelerin de bu şekilde olması lazım.

Bu tip nükleer santrallerdeki herhangi bir sorun sadece Ukrayna ve Rusya'ya zarar vermeyecek. Hızlıca çevre ülkelere yayılacak. Çernobil örneğinde hem Karadeniz hem de Baltık ülkeleri yoğun şekilde etkilenmişti. Kursk'ta da böyle bir şey olursa bütün coğrafya etkilenecek. Eğer Ukrayna'ya bugün sadece askeri destek vererek Ukrayna'ya savaş kazandırma tezini bir daha oturup konuşmak lazım. İki ülke arasındaki çatışmalar nükleer santraller bölgesine giderse eğer NATO ve Avrupa Birliği değil tüm dünyanın konuşması gereken bir yere gidecek."

TÜRKİYE 1, 2 VE 3. SEVİYELERİN DIŞINDA

Enerji Uzmanı Altuğ Karataş ise konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya santrali. Çernobil'de 1 reaktörde meydana gelen sorun tüm dünya gibi ülkemizi de etkilemişti. Zaporijya ülkemize 650 ila 700 kilometre uzaklıkta. Çok uzak değil. Seviye olarak 1, 2 ve 3. etki seviyelerinin dışında kalıyoruz."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
En Çok Okunan Haberler
İkinci el araba satışında bir devir kapanıyor!

İkinci el araba satışında bir devir kapanıyor!

Ahmet Davutoğlu'na AK Parti ağır toplarından defans!

Ahmet Davutoğlu'na AK Parti ağır toplarından defans!

Bahçeli'nin takımından Amedspor'a 'bozkurtlu' karşılama! İlk maçında...

Bahçeli'nin takımından Amedspor'a 'bozkurtlu' karşılama! İlk maçında...

876'şar yılla yargılanan firarilerden SGK, dondurma almış!

876'şar yılla yargılanan firarilerden SGK, dondurma almış!

Erdoğan talimatı verdi, Bakan Fidan harekete geçti! Anlaşamayan iki komşu ülkeyi Türkiye barıştırıyor

Erdoğan talimatı verdi, Bakan Fidan harekete geçti! Anlaşamayan iki komşu ülkeyi Türkiye barıştırıyor

Nazardan koruması için taktı! 14 yaşındaki çocuğun boynundaki muska panik yarattı: Özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldılar

Nazardan koruması için taktı! 14 yaşındaki çocuğun boynundaki muska panik yarattı: Özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.