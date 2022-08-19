Zaporijya Nükleer Santrali paniği! Bu ülkeler tehlike altında: Büyük bir felakete yol açabilir

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahale devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den "Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılar büyük bir felakete yol açabilir" açıklaması geldi. Öte yandan bilim insanları, Zaporijya’da bir kaza olması durumunda radyasyonun hangi bölgelere doğru yayılacağını gösteren sanal simülasyon modelledi.

"BÜYÜK ÖLÇEKLİ FELAKET" UYARISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin görüşmedeki ana gündem maddesi yine Ukrayna'da süren çatışmalar oldu. Kremlin Basın Servisi, Rusya lideri Putin'in, Macron'a hitaben yaptığı konuşmada Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki gelişmelere değindiğini aktardı. Açıklamada, "Ukrayna çevresindeki durum çeşitli yönlerle ele alındı. Vladimir Putin, özellikle Zaporijya Nükleer Santrali topraklarının Ukrayna ordusu tarafından sistematik olarak bombalanmasının, radyasyon kirliliğine yol açabilecek büyük ölçekli bir felaket riski içerdiğini vurguladı. Liderler, nükleer santraldeki gerçeklerle ilgili durumu yerinde değerlendirebilecek bir Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA) misyonunun mümkün olan en kısa sürede gönderilmesinin önemine dikkat çekti. Rus tarafı, kurum müfettişlerine gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit etti" denildi.

HANGİ ÜLKELER TEHLİKE ALTINDA?

Ulusal Bilimler Akademisi’ne bağlı Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü’nden bilim insanları, 15 ila 18 Ağustos tarihleri arasındaki hava koşullarını baz alarak hazırlanan simülasyonla Zaporijya’da meydana gelecek olası bir kaza sonrasında radyasyonun havayla hangi bölgelere taşınacağını ve kirlilik yaratacağını modelledi.

Modelleme sonucunda radyasyonun ilk başta Belarus, Polonya ve Baltık ülkelerine doğru ilerlediği ancak radyoaktif partiküllerin ana yönünün ülkenin doğusu yani Donbas bölgesi olduğu belirtildi.

Donbas bölgesini işaret eden bilim insanları açıklamasında “Simüle edilen sürenin sonunda, radyonüklid naklinin ana yönü doğuya doğru, bunun bir sonucu olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yüzey havasındaki radyoaktif aerosollerin konsantrasyonunda artışlar gözlemlenebilir” denildi. Enstitü, farklı zaman aralıklarındaki hava şartlarına göre modelleme yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

RUSYA NE DİYOR?

Rusya Savunma Bakanlığı ise Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumlar ilgili bir değerlendirme açıklaması yaparak santralin 18 Temmuz’dan itibaren Ukrayna ordusu tarafından bombalandığını ileri sürdü. Bakanlık inceleme yaptığını ve buna göre saldırıların Marganets ve Nikopol yönlerinden başlatıldığını ifade etti. Bakanlık ayrıca Rus bilim insanları tarafından hazırlanan başka bir senaryonun haritasını hazırladı.

Kaynak: İHA-DHA

