Zap'ta tuttukları balıkları satarak, harçlıklarını çıkarıyorlar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Taşbaşı köyünde, 10- 17 yaşlarındaki çocuklar, Zap Suyu'nda tuttukları balıkları yol kenarında satıyor. Murat Taşçı, sattığı balıklarla hem ailesine katkıda bulunduğunu hem de okul harçlığını çıkardığını söyledi.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Taşbaşı köyünde yaşayan çocuklar, Zap Suyu'nda tuttukları balıkları yol üzerinde satıyor. Hakkari- Çukurca yolundan geçen sürücüler, çocuklarını görünce araçlarını durdurup, balık satın alıyor. Zap'a attıkları ağlarla tuttukları balıkları satan çocuklar, okul harçlıklarını çıkarırken, ailelerine de destek oluyor.

Zap Suyu'nda alabalık avlayan Murat Taşçı, tuttukları balıkların kilosunu 10 TL'den sattıklarını belirterek, "Akşama kadar 3- 4 kilo ancak satabiliyorum. Hakkari- Çukurca yolundan geçen araçları durdurup, bu şekilde balık satıyorum. Tuttuğumuz balıklarla hem ailemize katkıda bulunuyoruz hem de okul harçlığımızı çıkarıyoruz" dedi.

