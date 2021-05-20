Zara kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kuzey'in Oğlu Volkan Konak konuğu Zara kimdir?

Şarkıcı Zara uzun bir aranın ardından yeniden ekranlarda görüldü. Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın konuğu olan Zara küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başlamış ve bu alanda pek çok başarı elde etmiştir. Peki, Zara kimdir? İşte, detaylar...

ZARA KİMDİR?

Zara, 15 Ocak 1976'da Üsküdar, İstanbul’da doğdu. Ünlü şarkıcının tam adı Neşe Zara Yılmaz’dır. Aslen Adıyamanlı olan şarkıcı sahne adıyla çocukluk yıllarında “Neşecik” adı ile sekiz albüm çıkardı.

1991 yılında Milliyet Gazetesi'nin açtığı liseler arası müzik yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" dalında Türkiye birincisi oldu. 1993'te aynı yarışmaya tekrardan girdi ve yine birinci oldu. 1996 yılında TRT'nin açtığı "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavına girdi ve kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" ünvanıyla göreve başladı. 1997 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Yunus Emre Müzikali"nde Yunus Emre'nin sevdiği kız Amber rolüyle ve solist olarak görev aldı.

Konservatuardan önce Türk Sanat Müziği, Batı Müziği tarzlarında amatör olarak birçok konser verdi. 1998 yılında "AVUNTU" adlı ilk albümünü çıkardı. Albüm sayesinde "Yılın Umut Veren Kadın Sanatçısı" ödülünü aldı. 4 yıl üst üste (2000/2001/2002/2003) en iyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı Altın Kelebek ödüllerini aldı. 2007 yılında kendine ait müzik şirketi kurdu.