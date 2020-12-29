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Zara McDermott sutyen giymeyince olay oldu!

29.12.2020 16:12 | Son Güncelleme:
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'Love Island' (Aşk Adası) adlı program ile ünlenen Zara McDermott, son paylaşımı ile gündem oldu. McDermott göğüslerini sergilemek için tercih ettiği bluzu ile gündem oldu.

TV yıldızı Zara McDermott, sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı kareleri ile konuşulmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif kullanan McDermott yine gündem olmayı başardı.

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1,4 milyon Instagram takipçisine sütyensiz giydiği bluzuyla göğüslerini öne çıkaran ünlü fenomen beğeni yağmuruna tutuldu.

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Paylaşımına 'Bugünlerde markete gitmek için heyecanlanıyorum' notunu düştü.

Sütyen sevmeyen ünlüler

Bella Hadid

Bella Hadid

Ireland Baldwin

Ireland Baldwin

Ireland Baldwin

Ireland Baldwin

Ireland Baldwin

Ireland Baldwin
92'nci Oscar adayları listesinde 'en iyi yardımcı kadın oyuncu' adayı olarak gündem olan Florence Pugh o anlarda yaptığı bir paylaşımla olay olmuştu.
İngiliz oyuncu Florence Pugh sık sık göğüslerini sergileyecek tarzda giyimiyle gündeme geliyor. Pugh da sütyen giymeyi sevmeyen ünlüler kervanına katıldı. İşte o ünlüler:
Cannes Film Festival'inde dikkat çeken bir isim de Amber Heard idi. Öğle yemeğine gelirken giydiği sütyensiz üstü ve eteğiyle dikkat çeken Heard görenlerin beğenisini topladı.
Rita Ora, yere kadar uzanan ipek elbisesi içinde son derece iddialıydı.
Saçlarını açık bırakan, mavi çerçeveli bir gözlük takan ve ince altın zincirlerle aksesuar konusunda da cesur davranan 27 yaşındaki güzel, kusursuz görünüyordu.
Kosova asıllı şarkıcı, son bir yıldır şarkı yazarı Andrew Watt ile aşk yaşıyor.

Gigi Hadid

Gigi Hadid
Genç model Gigi Hadid, New York sokaklarında sütyensiz dolaştı. Meme uçları belli olan Hadid'in kimse umurunda değildi.

Kylie Jenner

Kylie Jenner
Son zamanlarda adı en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in erkek kardeşiyle anılan Kendall Jenner yine yaptı yapacağını.

Kylie Jenner

Kylie Jenner
Kardashian ailesinin en cesur ve güzel üyelerinden olan Kendall Jenner her fırsatta ya sütyensiz ya da üstsüz poz veriyor.

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