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Zara, memleketi Adıyaman'da konser verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 12:36 | Son Güncelleme

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Zara, memleketi Adıyaman'da düzenlenen Çiğ Köfte Festivali kapsamında konser verdi.

Zara, memleketi Adıyaman'da konser verdi

Mahir ALAN / ADIYAMAN, (DHA) - TÜRK Halk Müziği sanatçısı Zara, memleketi Adıyaman'da düzenlenen Çiğ Köfte Festivali kapsamında konser verdi.
Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Mansur Yardımcı Stadyumu'nda düzenlenen konseri Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin de izledi. Zara, seslendirdiği eserlerle hemşehrilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Kalabalık bir topluluğu konser veren Zara, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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Zara, memleketi Adıyaman'da konser verdiZara, memleketi Adıyaman'da konser verdiZara, memleketi Adıyaman'da konser verdiZara, memleketi Adıyaman'da konser verdi

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