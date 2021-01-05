Zara müşteri hizmetleri, iletişim bilgileri, çağrı merkezi

Bir dünya markası olan Zara’nın Türkiye genelinde şu an için 9 mağazası bulunuyor. Zara mağazalarından yaptığınız alışverişlerde değişim ve iade benzeri işlemler için Zara çağrı merkezi ile iletişime geçmeniz gerekebilir. İşte güncel Zara iletişim ve Zara müşteri hizmetleri bilgileri…
İşlemleriniz için ilk başvurabileceğiniz yöntem, Zara müşteri hizmetleri ile iletişime geçmektir. Bunun için yapmanız gereken Zara iletişim hattı olan 444 59 52 veya 0 800 211 10 02 numaralı telefonlardan birini aramaktır. Bu numaralardan birini aradığınızda işlemlerinizi türüne göre otomatik ya da müşteri temsilcisine bağlanarak gerçekleştirebilirsiniz.
Aynı zamanda Zara şikayet numaraları olan yukarıdaki hatlar, hafta içi 8.30-19.30 saatleri arasında ve hafta sonu ise sadece Cumartesi günü saat 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Bazı işlemleriniz için Zara genel merkezinin bilgilerine ulaşmak isteyebilirsiniz. Bunun için işinize yarayabilecek adres ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Bunun dışında Türkiye genelindeki Zara mağazalarının iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak Zara'nın resmi web sitesine ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde; kadın, erkek, çocuk, ayakkabı ve çanta kategorilerinde yer alan ürünleri inceleyebilir ve dilerseniz online alışveriş yapabilirsiniz.
Zara'nın resmi web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Zara'nın resmi web sitesinde hesap oluşturmak için TIKLAYINIZ!
Zara'nın resmi web sitesi üzerinde canlı destek hizmeti sunuluyor. Bu hizmetten faydalanmak için aşağıda paylaştığımız bağlantıya tıklayarak açılan sayfada "BAŞLAT" menüsüne tıklamalısınız.
Zara'nın Canlı Destek hizmeti hafta içi saat 8.30-19.30 arasında ve hafta sonu ise sadece Cumartesi günü saat 10.00-16.00 arasında veriliyor.
Zara Canlı Destek sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Zara'nın dünya genelinde pek çok ofisi bulunuyor. Bu ofislere ait adres ve iletişim bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:
Zara ofislerinin irtibat bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak Zara'nın basın bültenine abone olabilirsiniz. Bu şekilde Zara'nın yaptığı kampanyalardan ve son trendlerden haberdar olabilirsiniz:
Zara'nın basın bültenine abone olmak için TIKLAYINIZ!
Aşağıda verdiğimiz bağlantı ile sevdiklerinize elektronik ortamda hediye kartı gönderebilirsiniz. Göndereceğiniz bu e-hediye kartı, Türkiye'deki tüm Zara mağazalarında ve Zara'nın resmi web sitesinde geçerlidir.
Zara'nın e-hediye kartı sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Aşağıda verilen bağlantıyı kullanarak Zara'nın yardım sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu yardım sayfasında aşağıdaki konularda yardım alabilirsiniz:
Zara'nın yardım sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Zara bünyesinde bulunan mağazalarda çalışmak istiyorsanız aşağıda verdiğimiz bağlantıyı kullanarak iş başvurusu yapabilirsiniz:
Zara'da iş başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ!
Inditex bünyesinde bulunan bir şirket olan Zara'nın ticari şirket bilgilerine ulaşmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle Zara'nın önemli şirket bilgilerini sizler için sıraladık:
Zara ile ilgili ayrıntılı şirket bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Zara'nın mobil uygulamalarını kullanarak son trendlerden haberdar olabilir ve Zara.com üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Aşağıda verilen bağlantılardan Zara'nın Play Store ve App Store'da bulunan mobil uygulamalarına ulaşabilirsiniz:
Zara'nın Play Store'da bulunan mobil uygulamasını indirmek için TIKLAYINIZ!
Zara'nın App Store'daki mobil uygulamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Zara'ya sosyal medya aracılığı ile ulaşmanız mümkün. Zara'nın şu an için Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest ve YouTube'da resmi hesapları bulunuyor. Sizler için Zara'nın resmi sosyal medya hesaplarını listeledik:
Zara'nın resmi Instagram hesabına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Zara'nın resmi Facebook sayfası için TIKLAYINIZ!
Zara'nın resmi Twitter hesabına erişmek için TIKLAYINIZ!
Zara'nın resmi Pinterest hesabı için TIKLAYINIZ!
Zara'nın resmi YouTube hesabına erişmek için TIKLAYINIZ!
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