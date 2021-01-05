Zara müşteri hizmetleri, iletişim bilgileri, çağrı merkezi

Bir dünya markası olan Zara’nın Türkiye genelinde şu an için 9 mağazası bulunuyor. Zara mağazalarından yaptığınız alışverişlerde değişim ve iade benzeri işlemler için Zara çağrı merkezi ile iletişime geçmeniz gerekebilir. İşte güncel Zara iletişim ve Zara müşteri hizmetleri bilgileri…

Zara Müşteri Hizmetleri

İşlemleriniz için ilk başvurabileceğiniz yöntem, Zara müşteri hizmetleri ile iletişime geçmektir. Bunun için yapmanız gereken Zara iletişim hattı olan 444 59 52 veya 0 800 211 10 02 numaralı telefonlardan birini aramaktır. Bu numaralardan birini aradığınızda işlemlerinizi türüne göre otomatik ya da müşteri temsilcisine bağlanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı zamanda Zara şikayet numaraları olan yukarıdaki hatlar, hafta içi 8.30-19.30 saatleri arasında ve hafta sonu ise sadece Cumartesi günü saat 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Zara Genel Merkez Bilgileri

Bazı işlemleriniz için Zara genel merkezinin bilgilerine ulaşmak isteyebilirsiniz. Bunun için işinize yarayabilecek adres ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Adres: MM Plaza, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi, Başlık Sokak, No:3 Kat:4 34340 Levent/Beşiktaş /İSTANBUL

Telefon: 0 212 386 81 00

Faks: 0 212 386 82 32

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