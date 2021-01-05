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Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

05.01.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Zara'nın annesiyle yayınladığı fotoğraf olay oldu! Güzel şarkıcının annesi, güzelliği ile dikkat çekti.

Son günlerde Demet Akalın'ın kulisini kirli bırakma haberleriyle gündem olan şarkıcı Zara, iddialar karşısında sessizliğini korurken, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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En son annesiyle olan fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı Zara, 'Şanslıyım... Annem, kız kardeşim ve ben Ocak ayını kapmış bulunuyoruz... İyi ki doğdunuz bir tanelerim' diyerek annesinin ve ablasının doğum gününü kutladı.

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Güzel şarkıcının annesine çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Ünlüler ve anneleri

Damla Ersubaşı ve Annesi

Damla Ersubaşı ve Annesi
Damla Ersubaşı ve Annesi

Hilal Altınbilek ve annesi

Hilal Altınbilek ve annesi
Hilal Altınbilek ve annesi

Zara ve Annesi Hatice Yılmaz

Zara ve Annesi Hatice Yılmaz
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Ata Demirer ve annesi...

Ata Demirer ve annesi...
Ata Demirer ve annesi...

Elçin Sangu

Elçin Sangu
Elçin Sangu "Cennet annelerin ayaklarının altında değil, tepesindedir"

Elçin Sangu

Elçin Sangu
Elçin Sangu

Selma Ergeç

Selma Ergeç
Selma Ergeç

Selma Ergeç

Selma Ergeç
Selma Ergeç

Demet Özdemir annesi Ayşen Yener

Demet Özdemir annesi Ayşen Yener
Demet Özdemir annesi Ayşen Yener

Can Yaman

Can Yaman
Can Yaman

Can Yaman

Can Yaman
1989 doğumlu olan Can Yaman'ın annesi Gülden Yaman'a sosyal medya kullanıcıları yanında ablası gibi durduğu yönünde iltifatlar yağdı.

Demet Sağıroğlu

Demet Sağıroğlu
Kayahan ile birlikte seslendirdiği Gözlerinin Hapsindeyim ile tanınan Arnavut Kaldırımı ile ise kariyerinde zirve yapan Demet Sağıroğlu, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak annesi Leyla Sağıroğlu'nun doğum gününü kutladı.

Demet Sağıroğlu

Demet Sağıroğlu
2010 yılında 8 ay içinde annesi, anneannesi ve babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Demet Sağıroğlu, fotoğrafın altında "İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki iyi ki senin kızın oldum" notu düştü.

Birce Akalay

Birce Akalay
Oyuncu Birce Akalay annesi Yasemin Ergün ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Güzel annem' notuyla paylaştı.

Bensu Soral-Hande Soral

Bensu Soral-Hande Soral
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Arda Turan

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Türkan Şoray - Meilha Şoray

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Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz

Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz
Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz

Ayla Çelik ve Leyla Çelik

Ayla Çelik ve Leyla Çelik
Ayla Çelik ve Leyla Çelik

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Eser Yenenler ve annesi Nurdan Yenenler
Eser Yenenler ve annesi Nurdan Yenenler

İrem Derici-Jale Ediz

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Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan

Kenan Doğulu - Serpil Doğulu

Kenan Doğulu - Serpil Doğulu
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Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit

Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit
Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit

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Merve Sevi
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Emre Belözoğlu
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Merve Boluğur

Merve Boluğur
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Ivana Sert
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Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç

İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı

İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı
İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı

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Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Hanım

Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü

Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü
Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü

Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli

Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli
Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli

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Doğa Rutkay

Doğa Rutkay
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