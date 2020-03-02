Zara yeni imajıyla dikkat çekti!

Şarkıcı Zara, önceki gün kızı Dila ile görüntülendi. AVM içerisindeki bir mağazadan kitap alan Zara, görüntü alan muhabirlerden kızını çekmemesini istedi. Amerika turnesini tamamlayarak ülkeye dönen Zara, “Amerika turnesi çok güzel geçti, kısmet olursa yine yapmak istiyorum” dedi.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; yakın zamanda bir sürprizi olacağını belirten Zara, “Yakında güzel bir flarmoni orkestrasına eşlik edeceğim, hazırlıkları devam ediyor” dedi.

Güneş gözlüğünü takarak poz verem sanatçı, “Daha güzel sürprizler var, yakında onları da açıklarım” diyerek oradan uzaklaştı. Zara'nın yeni saç modeli de dikkat çekti.

