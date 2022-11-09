Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Yiyecek bağımlılığı kavramı uzun süredir tartışılıyor ve bazıları bunun diyet kültürüyle uyumlu olduğunu söylüyor. Addiction dergisindeki yeni bir makalede, paketlenmiş kurabiyeler ve patates cipsi gibi yüksek oranda işlenmiş yiyeceklerin bağımlılık yapabileceğini belirtiyor. Ultra işlenmiş gıdaların etiketlerinde uyarı yazılmasının hayat kurtarıcı bir adım olabileceğini savunuyor.

Araştırmacılar, ultra işlenmiş gıdaların etiketlerinde tütün ürünlerinin paketlerinde olduğu gibi standart bir uyarı olması gerektiğini belirtiyor. Araştırmada görev alan yetkililerden Ashley Gearhardt Insider’a verdiği demeçte, tütün ürünlerinde kullanılan uyarı etiketlerinin, reklam kısıtlamalarının, çocuklara satışının kısıtlanması gibi modelin kullanılması gerektiğini söyledi.

TÜTÜN VE ABUR CUBURLAR BENZER NİTELİĞE SAHİP

Gearhardt Insider'a verdiği demeçte, "İnsanların tütün ürünlerini ve ultra işlenmiş gıdaları aynı nedenlerle tercih ediyor. Olumsuz ruh halini azaltmak ve moral için bu ürünleri tercih ediyor. Bu maddelerin ruh halini değiştirme derecesinin son derece benzer şekilde kullandığını görüyoruz." Araştırmacılar, ultra işlenmiş gıdaların diğer nedenlerin yanı sıra, insanlar onları tokluk noktasını aşarak yemeye devam ettiğini belirtti. Ultra işlenmiş gıdalara yönelik isteklerin diğer bağımlılık yapan maddelerle benzer beyin yollarını harekete geçirdiği belirtildi.