Zararlı Android uygulamaları yine tehlike saçmaya devam ediyor

Bu tür uygulamalarda, reklam yazılımı eğlenceli veya kullanışlı bir uygulamada gizleniyor ve kullanıcılara uygulama dışında izinsiz reklamlar sunmaya çalışıyor.
Bu kötü amaçlı yazılımdan ilk defa karşılaşmıyoruz. Aslında, ilk olarak bu zararlı yazılım 2019 yılında keşfedildi. Bu kötü amaçlı yazılım, uygulamanın arkasına saklanmanın yanı sıra bazen uygulama simgesini gizleyerek kullanıcıların onları fark etmesini ve sonunda kaldırmasını zorlaştırabiliyor.
Avast, son raporunda tüm bu 21 Android uygulamasının adını duyurdu. Keşiften sonra Google, bu uygulamaların çoğunu Play Store’dan kaldırdı. Bununla birlikte, tüm bu 21 Android uygulamasını akıllı telefonunuzdan kaldırmanızı öneriyoruz.
Shoot Them
Crush Car
Rolling Scroll
Helicopter Attack – New
Assasin Legend – 2020 New
Helicopter Shoot
Rugby Pass
Flying Skateboard
Find the Differences – Puzzle Game
Iron it
Shooting Run
Plant Monster
Find Hidden
Rotate Shape
Jump Jump
Sway Man
Dessert Against
Money Destroyer
Cream Trip – New
Props Rescue
Find 5 Differences – 2020 NEW
Gördüğünüz gibi, liste çoğunlukla eğlenceli oyun uygulamaları içeriyor ve bu da onu kötü amaçlı yazılımlar için mükemmel bir gizli nokta haline getiriyor. Rapora göre tüm bu virüslü uygulamalar yaklaşık sekiz milyon kez indirildi.
Bu uygulamaların çoğu, onu pazarlamak için çok sayıda sosyal medya kanalı kullanmış olabilecek, bilinmeyen geliştiriciler tarafından yayınlanıyor. Bu pazarlama, onlara olumlu eleştirilerle birlikte birçok indirme sağlıyor. Bununla birlikte, ne kadar eğlenceli veya ilginç görünürse görünsün bu virüslü uygulamalardan uzak durmalısınız. Genellikle eğlenceli olacak şekilde tasarlanırlar, böylece HiddenAds gibi kötü amaçlı yazılımlar işlerini güzel ve kolay bir şekilde yapabilir.
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