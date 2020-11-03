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Zararlı Android uygulamaları yine tehlike saçmaya devam ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2020 12:38 | Son Güncelleme

Google Play Store’da zararlı Android uygulamaları bulundu. Yaklaşık 21 Android uygulamasının HiddenAds adlı gizli reklam yazılımına sahip olduğu keşfedildi.

Zararlı Android uygulamaları yine tehlike saçmaya devam ediyor

Bu tür uygulamalarda, reklam yazılımı eğlenceli veya kullanışlı bir uygulamada gizleniyor ve kullanıcılara uygulama dışında izinsiz reklamlar sunmaya çalışıyor.

Bu kötü amaçlı yazılımdan ilk defa karşılaşmıyoruz. Aslında, ilk olarak bu zararlı yazılım 2019 yılında keşfedildi. Bu kötü amaçlı yazılım, uygulamanın arkasına saklanmanın yanı sıra bazen uygulama simgesini gizleyerek kullanıcıların onları fark etmesini ve sonunda kaldırmasını zorlaştırabiliyor.

ZARARLI 21 UYGULAMA KEŞFEDİLDİ

Avast, son raporunda tüm bu 21 Android uygulamasının adını duyurdu. Keşiften sonra Google, bu uygulamaların çoğunu Play Store’dan kaldırdı. Bununla birlikte, tüm bu 21 Android uygulamasını akıllı telefonunuzdan kaldırmanızı öneriyoruz.

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İŞTE O ZARARLI ANDROİD UYGULAMALARI

Shoot Them
Crush Car
Rolling Scroll
Helicopter Attack – New
Assasin Legend – 2020 New
Helicopter Shoot
Rugby Pass
Flying Skateboard
Find the Differences – Puzzle Game
Iron it
Shooting Run
Plant Monster
Find Hidden
Rotate Shape
Jump Jump
Sway Man
Dessert Against
Money Destroyer
Cream Trip – New
Props Rescue
Find 5 Differences – 2020 NEW

MİLYONLARCA KİŞİ İNDİRMİŞ

Gördüğünüz gibi, liste çoğunlukla eğlenceli oyun uygulamaları içeriyor ve bu da onu kötü amaçlı yazılımlar için mükemmel bir gizli nokta haline getiriyor. Rapora göre tüm bu virüslü uygulamalar yaklaşık sekiz milyon kez indirildi.

Bu uygulamaların çoğu, onu pazarlamak için çok sayıda sosyal medya kanalı kullanmış olabilecek, bilinmeyen geliştiriciler tarafından yayınlanıyor. Bu pazarlama, onlara olumlu eleştirilerle birlikte birçok indirme sağlıyor. Bununla birlikte, ne kadar eğlenceli veya ilginç görünürse görünsün bu virüslü uygulamalardan uzak durmalısınız. Genellikle eğlenceli olacak şekilde tasarlanırlar, böylece HiddenAds gibi kötü amaçlı yazılımlar işlerini güzel ve kolay bir şekilde yapabilir.

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