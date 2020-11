Zararlı Android uygulamaları yine tehlike saçmaya devam ediyor

Bu tür uygulamalarda, reklam yazılımı eğlenceli veya kullanışlı bir uygulamada gizleniyor ve kullanıcılara uygulama dışında izinsiz reklamlar sunmaya çalışıyor.

Bu kötü amaçlı yazılımdan ilk defa karşılaşmıyoruz. Aslında, ilk olarak bu zararlı yazılım 2019 yılında keşfedildi. Bu kötü amaçlı yazılım, uygulamanın arkasına saklanmanın yanı sıra bazen uygulama simgesini gizleyerek kullanıcıların onları fark etmesini ve sonunda kaldırmasını zorlaştırabiliyor.

ZARARLI 21 UYGULAMA KEŞFEDİLDİ

Avast, son raporunda tüm bu 21 Android uygulamasının adını duyurdu. Keşiften sonra Google, bu uygulamaların çoğunu Play Store’dan kaldırdı. Bununla birlikte, tüm bu 21 Android uygulamasını akıllı telefonunuzdan kaldırmanızı öneriyoruz.

İŞTE O ZARARLI ANDROİD UYGULAMALARI

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – New

Assasin Legend – 2020 New

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Find the Differences – Puzzle Game

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Rotate Shape

Jump Jump

Sway Man

Dessert Against

Money Destroyer

Cream Trip – New

Props Rescue

Find 5 Differences – 2020 NEW