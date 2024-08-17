'Zararlı mı, yararlı mı?' tartışmasına uzmanlardan son nokta! Meğer fayda etmediği hastalık yokmuş

Çayın faydası say say bitmiyor. Çok sevilen çay, ülkemizde oldukça fazla tüketiliyor. Çayın vücudun demir emilimini düşürdüğü söyleniyor ama uzmanlara göre çayın faydası zararından çok daha fazla.

'ZARARLI MI, YARARLI MI?' TARTIŞMASI

Çay günün her saati keyifle içilen içeceklerden biri. Çay bu kadar çok sevilip tüketilince doktorlar da yararları ve zararları ile ilgili zaman zaman tartışmaya giriyor. Atv Ana Haber'e konuşan uzmanlar çayın faydalı olduğunu savunuyor.

ZARARINDAN ÇOK YARARI VAR

Çayın faydalarını sayan Kardiyolog Doç. Dr. Muhammet Keskin, "Günde 6 ile 8 bardak çay tüketimiyle riski azalan hastalıklar var. Felç ve inme riskini azaltır. Diyabet ve insülin direnci riskini azaltır. Huzursuz bağırsağı tedavi edici özelliği vardır. İyi kolesterolü arttırır kötü kolestrolü düşürür. Kalp krizi ve kalp damar hastalığı riskini azaltır. Depresyon riskini azaltır. Hipertansiyon riskini azaltır kan basıncınızı düşürür." dedi.

Demir eksikliği problemi yaşayanlar için ayrı bir parantez açan Beslenme Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, "İçerisindeki bir takım fitatlardan kaynaklı olarak besinlerle aldığınız demiri engelleme açısından zararı olabiliyor. Doğru olan yemekten 1 saat sonra içilen çaydır." diye belirtti.