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  4. 'Zararlı mı, yararlı mı?' tartışmasına uzmanlardan son nokta! Meğer fayda etmediği hastalık yokmuş

'Zararlı mı, yararlı mı?' tartışmasına uzmanlardan son nokta! Meğer fayda etmediği hastalık yokmuş

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.08.2024 15:18
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Yaz kış, yer mekan fark etmeksizin millet olarak çay içmeyi çok seviyoruz. Çayın sağlığa zararlı olup olmadığına dair zaman zaman tartışmalar çıkıyor. Kimileri çayı fazla tüketmenin sağlığa zararlı olduğunu savunurken aksini düşünenler de var. Öyle ki çay içmenin kanserden kalp krizine kadar birçok riski ortana kaldırdığını savunuyorlar.

Çayın faydası say say bitmiyor. Çok sevilen çay, ülkemizde oldukça fazla tüketiliyor. Çayın vücudun demir emilimini düşürdüğü söyleniyor ama uzmanlara göre çayın faydası zararından çok daha fazla.

'ZARARLI MI, YARARLI MI?' TARTIŞMASI

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Çay günün her saati keyifle içilen içeceklerden biri. Çay bu kadar çok sevilip tüketilince doktorlar da yararları ve zararları ile ilgili zaman zaman tartışmaya giriyor. Atv Ana Haber'e konuşan uzmanlar çayın faydalı olduğunu savunuyor.

ZARARINDAN ÇOK YARARI VAR

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Çayın faydalarını sayan Kardiyolog Doç. Dr. Muhammet Keskin, "Günde 6 ile 8 bardak çay tüketimiyle riski azalan hastalıklar var. Felç ve inme riskini azaltır. Diyabet ve insülin direnci riskini azaltır. Huzursuz bağırsağı tedavi edici özelliği vardır. İyi kolesterolü arttırır kötü kolestrolü düşürür. Kalp krizi ve kalp damar hastalığı riskini azaltır. Depresyon riskini azaltır. Hipertansiyon riskini azaltır kan basıncınızı düşürür." dedi.

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Demir eksikliği problemi yaşayanlar için ayrı bir parantez açan Beslenme Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, "İçerisindeki bir takım fitatlardan kaynaklı olarak besinlerle aldığınız demiri engelleme açısından zararı olabiliyor. Doğru olan yemekten 1 saat sonra içilen çaydır." diye belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Çay
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