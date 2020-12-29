Zararlı olduğu ortaya çıktı! Bu ilk yardım tekniklerine dikkat

İnsanların ilk yardım sağlarken yaptıkları en yaygın hataların bir listesini oluşturduk. Her şeyden önce: Tehlikede olmadığınızdan emin olun.
Kişinin nabzını, nefesini kontrol edin ve göz bebeklerini kontrol edin.
Yaşam belirtileri yoksa, derhal kardiyopulmoner resüsitasyonu yapın.
Ana hata: Hemen bir turnike uygulamak.
Yapmanız gereken ilk şey kanamayı durdurmaktır. Bu yüzden yaraya en yakın atardamarı klemplemelisiniz (bağlama). Daha sonra steril mendil kullanarak sıkıştırıcı bir bandaj uygulamalısınız veya yara çok derinse mendil ile doldurmalı ve bir bandajla tampon sabitlemelisiniz.
Turnike sadece acil durumlarda uygulanmalıdır. Yaranın üstündeki cilde ve mümkün olduğunca yaraya yakın bir yere uygulanır.
Önemli: Turnike her saat 10-15 dakika gevşetilmeli ve artere basmayı unutmayınız. Daha sonra turnike tekrar sıkılmalıdır, ancak 30 dakikadan fazla olmamalıdır.
Ana hata: Kafayı geriye doğru eğmek.
Kişiyi oturtun, kanın akmasını sağlamak için başını hafifçe öne doğru eğin ve burnun yumuşak kısmına parmaklarınızla 10 dakikadan fazla bastırmayın. Kişi kusmaya neden olmamak için tüm kanı tükürmelidir.
Önemli: Burnu pamuklu ped veya tamponla tıkamayın. Bu sadece kanama 15 dakika içinde durmazsa gereklidir. Bu durumda hemen bir doktor çağırın.
Ana hatalar: vücut ısısının hızla yükselmesine neden olan kar, yağ veya vazelinle ovmak.
Öncelikle kişi sıcak bir odaya yerleştirilmeli ve donmuş vücut kısımları kapatılmalıdır. Kişinin kuru giysiler giydiğinden emin olun ve onu sıcak battaniyelere sarın. Dahası, bir kişiye tatlı içecekler ve sıcak yemek sağlamak önemlidir.
Önemli: Kişiye asla alkol vermeyin. Alkol kan damarlarını genişletir ve bu da ısı kaybına neden olur.
Ana hata: Farklı yaşlardan insanlar için aynı eylemleri yapmak.
Yetişkinler için dolaylı kalp masajı 2 elle yapılır: Avuç içi tabanı göğse bastırılır ve elin baş parmağı kişinin çenesine veya bacaklarına dönük olmalıdır.
Aynı eylem, tüm avuç içi ile gençler için yapılmalıdır.
Son olarak, bir bebeğe dolaylı kalp masajı yapmak için 2 parmağınızla bastırmalısınız.
Önemli: Dolaylı bir kalp masajı, yalnızca kişi düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirildiğinde gerçekleştirebilirsiniz.
Ana hata: Bilinci açık olmayan bir kişiyi kurtarırken Heimlich manevrasını kullanmaya çalışmak.
Kişi boğulursa veya bayılırsa, sırt üstü yatırın ve bacaklarının üzerine oturun.
Sonra ellerinizi kostal kemerin üzerine koyun ve aşağı doğru bastırın. Daha sonra kişiyi yana yatırın ve yabancı nesneyi parmaklarınızla bir bezle kapatarak ağzından çıkarın.
Bir çocuk boğulursa, başını aşağı gelecek şekilde sol ön kolunuza (veya solaksanız sağa) koyun ve 3 kez arkasına vurun ve ardından bacaklarını alıp baş aşağı çevirin.
Önemli: Heimlich manevrasını hamile bir kadın için kullanırsanız, göğüs kafesinin biraz yukarısına bastırmalısınız.
Ana hata: Eklemi geri koymaya çalışmak.
Çıkık türünü ancak bir X-ışını prosedürü yardımıyla bulabiliriz. Bu yüzden yapabileceğimiz tek şey, kişinin vücudunun yaralı kısmını hareket ettirmesine izin vermemek. Eğmeyin veya açmayın. Yaralı kısmı ve en yakın eklemleri hareketsiz kılmak için bağlamak için herhangi bir düz ve dar nesneyi kullanabilirsiniz.
Önemli: Bandajları çok sıkı uygulamayın. Dolaşım normal kalmalıdır.
Ana hata: ağrı kesici veya antispazmodikler almak.
Alt karın ağrısını azaltmak için genellikle ağrı kesici almamız önerilir. Ancak doktorlar buna karşı tavsiyede bulunuyor çünkü ağrı hissini ortadan kaldırırsak, akut apandisit, bağırsak tıkanıklığı veya delikli ülser gibi ölümcül derecede tehlikeli hastalıkların belirtilerini gözden kaçırabiliriz.
Önemli: Karnınızda şiddetli ağrı hissederseniz hemen bir doktor çağırın.
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