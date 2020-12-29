Zararlı olduğu ortaya çıktı! Bu ilk yardım tekniklerine dikkat

İnsanların ilk yardım sağlarken yaptıkları en yaygın hataların bir listesini oluşturduk. Her şeyden önce: Tehlikede olmadığınızdan emin olun.

Kişinin nabzını, nefesini kontrol edin ve göz bebeklerini kontrol edin.

Yaşam belirtileri yoksa, derhal kardiyopulmoner resüsitasyonu yapın.

ŞİDDETLİ KANAMA DURUMUNDA

Ana hata: Hemen bir turnike uygulamak.

Yapmanız gereken ilk şey kanamayı durdurmaktır. Bu yüzden yaraya en yakın atardamarı klemplemelisiniz (bağlama). Daha sonra steril mendil kullanarak sıkıştırıcı bir bandaj uygulamalısınız veya yara çok derinse mendil ile doldurmalı ve bir bandajla tampon sabitlemelisiniz.

Turnike sadece acil durumlarda uygulanmalıdır. Yaranın üstündeki cilde ve mümkün olduğunca yaraya yakın bir yere uygulanır.

Önemli: Turnike her saat 10-15 dakika gevşetilmeli ve artere basmayı unutmayınız. Daha sonra turnike tekrar sıkılmalıdır, ancak 30 dakikadan fazla olmamalıdır.

BURUN KANAMASI DURUMUNDA

Ana hata: Kafayı geriye doğru eğmek.

Kişiyi oturtun, kanın akmasını sağlamak için başını hafifçe öne doğru eğin ve burnun yumuşak kısmına parmaklarınızla 10 dakikadan fazla bastırmayın. Kişi kusmaya neden olmamak için tüm kanı tükürmelidir.