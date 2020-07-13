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Zararlı olup olmadığı açıklandı! Yatak odanızda bu bitkilere yer verirseniz...

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2020 11:35 | Son Güncelleme

Yatak odaları konforlu ve uyku kalitesini artıracak şekilde düzenlenmiş olması gereken, belki de evin en önemli bölümlerinden biridir. Geceleri bitkiler bizim gibi karbondioksit verirler. Farkında olmadan bitkiler bizi rahatsız edebilir mi? Yatak odasında bitki bulundurmak zararlı mı? Veya hangi bitkileri yatak odasında bulundurabiliriz? Gelin, yazımızda bu sorulara bir göz atalım.

Zararlı olup olmadığı açıklandı! Yatak odanızda bu bitkilere yer verirseniz...

Gündüz güneş ışınlarıyla fotosentez yapıp bulundukları ortamdaki karbondioksidi kullanıp oksijen yayan bitkiler geceleri bunun tam tersini, yani bizim gibi solunum gerçekleştirirler. Oda dekorasyonlarında yeşilin rahatlatıcı ve huzur verici etkisi için bitkiler vazgeçilmezlerden biriyken yatak odası için bu durum sorun oluşturur mu? Bitkilerle yatak odamızı paylaşmak iyi bir fikir mi?

YATAK ODASINDA BİTKİ BULUNDURULMALI MI?

Bitkilerin geceleri oksijen tükettiğinden ve karbondioksit açığa çıkardığından bahsetmiştik. Ancak bu durum sağlığımızı tehdit etmez. Yeşil dostlarımız tarafından üretilen oksijen her zaman tüketilenden fazladır. Bitkilerin yatak odasında bulundurulmaması için asıl sebep bitkinin bulunduğu toprakta oluşabilecek küf ve mantarlardır. Alerjik insanlar bitkilerin yapraklarında toplanan tozlardan, toprakta farkında olmadan gelişen mantar ve küflerin yaydığı sporlardan rahatsız olabilir.

NASA'NIN YATAK ODALARI İÇİN ÖNERDİĞİ BİTKİLER

Eğer yatak odanızda bitki bulundurmaya karar verdiyseniz NASA'nın listesini göz ardı etmek olmaz. Bu bitkilerin sağlığımıza artı faydalar sağladığı açıklandı.

Dypsis lutescens

Görsel 1

Bu bitkilerden ilkini Areka olarak tanıyoruz. Bulunduğu odadaki nemi artırdığı için sinüzit ve soğuk algınlığına sahip kişiler için oldukça faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca havadaki zararlı kimyasallardan benzen, formaldehit, ksilen ve tolüen miktarlarını azalttığı bilinmektedir.

Aleo vera

Görsel 2

Aleo vera bitkisi çok özel bir bitki familyasında bulunuyor. Sukulent, yani etli yapraklara sahip. Bu da onun geceleri de gündüz olduğu gibi oksijen yayıp karbondioksit tüketmeye devam ettiği anlamına geliyor. Ayrıca havada bulunan zararlı kimyasallardan olan benzen ve formaldehiti metabolize edip ortadan kaldırıyor.

Phoenix roebelenii

Görsel 3

Phoenix cinsini gördüğünüzde bir hurma palmiyesi türeviyle karşı karşıya olduğunuzu anlayabilirsiniz. Kuraklığa dayanıklı olmaları ve uzun ömürleri sayesinde uzun süre sizinle birlikte olacak olan bu bitki yine havadaki zararlı kimyasalları ortadan kaldırır. Böylece size daha temiz bir uyku ortamı sunar.

Nephrolepis exaltata

Görsel 4

Nam-ı diğer "aşk merdiveni"... Formaldehit adı verilen kimyasalı havadan temizlemesiyle bilinen bu bitki ayrıca yatak odanızda yüksek bir yerde konumlandırılarak çok şık bir dekorasyon unsuru haline gelebilir.

Aglaonema

Görsel 5

Çin herdemyeşili de kendine NASA'nın listesinde yer bulan bitkilerden biri. Nazsız, loş ışıkta bile rahatlıkla gelişim gösterebilen bir bitki olmasıyla biliniyor. Ayrıca havadaki toksik kimyasalları da ortadan kaldırıyor.

Chlorophytum

Görsel 6

Kurdele çiçeği olarak bilinen bu bitki yukarıda bahsettiğimiz gibi formaldehiti azaltıyor. Ayrıca evdeki kötü koku ve dumanı azalttığı biliniyor.

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