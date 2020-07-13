Zararlı olup olmadığı açıklandı! Yatak odanızda bu bitkilere yer verirseniz...

Gündüz güneş ışınlarıyla fotosentez yapıp bulundukları ortamdaki karbondioksidi kullanıp oksijen yayan bitkiler geceleri bunun tam tersini, yani bizim gibi solunum gerçekleştirirler. Oda dekorasyonlarında yeşilin rahatlatıcı ve huzur verici etkisi için bitkiler vazgeçilmezlerden biriyken yatak odası için bu durum sorun oluşturur mu? Bitkilerle yatak odamızı paylaşmak iyi bir fikir mi?

YATAK ODASINDA BİTKİ BULUNDURULMALI MI?

Bitkilerin geceleri oksijen tükettiğinden ve karbondioksit açığa çıkardığından bahsetmiştik. Ancak bu durum sağlığımızı tehdit etmez. Yeşil dostlarımız tarafından üretilen oksijen her zaman tüketilenden fazladır. Bitkilerin yatak odasında bulundurulmaması için asıl sebep bitkinin bulunduğu toprakta oluşabilecek küf ve mantarlardır. Alerjik insanlar bitkilerin yapraklarında toplanan tozlardan, toprakta farkında olmadan gelişen mantar ve küflerin yaydığı sporlardan rahatsız olabilir.

NASA'NIN YATAK ODALARI İÇİN ÖNERDİĞİ BİTKİLER

Eğer yatak odanızda bitki bulundurmaya karar verdiyseniz NASA'nın listesini göz ardı etmek olmaz. Bu bitkilerin sağlığımıza artı faydalar sağladığı açıklandı.