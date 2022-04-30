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Zararlı sanılıyor ama... Yüksek tansiyonu anında düşürüyor

30.04.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek tansiyon, diğer adıyla hipertansiyon son yıllarda artış gösteriyor. Büyük bir sağlık sorunu olan yüksek tansiyon, önemli hastalıkların başında geliyor. Sağlık için en faydalısı dengeli bir tansiyondur. Tansiyon değerlerinin nasıl süreklilik sağlayacağı ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Bu araştırmalarda ise bazı besinlerin kan basıncını düşürmeye yardımcı olurken bazılarının ise yükselmeye neden olduğu ortaya kondu.

Zararlı sanılıyor ama... Yüksek tansiyonu anında düşürüyor

Yüksek tansiyon yani hipertansiyon açısından bazı besinler faydalı olurken bazıları ise çok zararlı olabilir. Bu durum yüksek tansiyon şikâyeti olanlar arasında kafa karışıklığı yaratmaktadır. Özellikle zararlı diye bilinen ancak faydalı olan besinler de bulunmaktadır. Bir tür lahana turşusu olan kimchi de bu besinlerden biri.

KİMCHİ NEDİR?

Tuzlanmış ve fermente edilmiş sebzelerden oluşan bir tür geleneksel Kore garnitürü olan kimchi, ülkemizde de lahana turşusu olarak biliniyor. Yüksek sodyum içeriği nedeniyle kan basıncını artırdığı için tansiyonu yükselttiği düşünülse de doğru tüketimde fermente olması nedeniyle yoğun probiyotik içeriği sayesinde oldukça etkili olduğu ortaya kondu.

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PROBİYOTİKLER NELERDE VAR?

NHS (Ulusal Sağlık Servisi), probotikleri, çeşitli sağlık yararları olduğu öne sürülen canlı bakteri ve mayalar olarak adlandırıyor. Genellikle yoğurtlarda ve gıda takviyelerinde bulunurlar ve iyi veya dost bakteri olarak tanımlanırlar. Probiyotiklerin, hastalık nedeniyle bozulan bağırsaktaki bakterilerin doğal dengesini geri kazanmasına yardımcı olduğu biliniyor. Ayrıca probiyotikler, ishali önlemede veya irritabl bağırsak sendromu semptomlarını hafifletmede yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar bulunuyor.

LAHANA TURŞUSUNUN YÜKSEK TANSİYONA ETKİSİ

Kimchi (lahana turşusu) ürettiği bakterilerin doğası gereği doğal ve etkili bir probiyotik formu olarak kabul ediliyor. Ayrıca yüksek sodyum içeriği nedeniyle kan basıncının artmasına neden olabilir ve bir kişinin hipertansiyon geliştirme riskini artırabilir.

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Kore Üniversitesi'nden bilim insanları ise, bir çalışmada, düşük tuz oranına sahip olan lahana turşusunun yan etkisiyle karşılaşmadan tüketmenin en iyi yolu olduğunu belirtti.

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Araştırmacılar, düşük sodyum (tuz) oranına sahip kimchi (lahana turşusu) tüketmek, yüksek tansiyon hastası kişilerde bile kan basıncını ve kalp fonksiyonunu olumsuz yönde etkileme problemini ortadan kaldırabilir.

Kardiyovasküler hastalık için diğer risk faktörleri şunlardır:

  • Sigara içmek
  • Yüksek tansiyon
  • Yüksek kolesterol
  • Hareketsizlik
  • Diyabet
  • Obezite
  • Ailede hastalık öyküsü


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hipertansiyon
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