HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zarf içinde düşürülen 70 bin lira, 2 hafta sonra bulundu

Zarf içinde düşürülen 70 bin lira, 2 hafta sonra bulundu

22.10.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de, bankadan çıkan müşterinin zarfıyla birlikte düşürdüğü 70 bin lirayı alan kadın, polis ekiplerince tespit edildi. Küçükçekmece polisinin 2 haftalık çalışmasıyla bulunan para sahibine teslim edildi. Öte yandan paranın düşürüldüğü ve kadının aldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken parası bulunan şahıs, polis ekiplerine teşekkür etti.

Zarf içinde düşürülen 70 bin lira, 2 hafta sonra bulundu

Olay, 2 hafta önce Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bankaya giden Hakan Arslan isimli vatandaş bankadan çekip zarfın içine koyduğu 70 bin TL’yi, montunun iç cebine koydu. Bir süre kaldırımda ilerleyen Arslan, parayı düşürdü. Bu sırada kaldırımda yürüyen D. K, isimli kadın para dolu zarfı görüp kontrol ettikten sonra parayı alıp uzaklaştı.

ONLARCA KAMERA İZLENDİ, PARAYI ALAN KADIN TESPİT EDİLDİ

Dakikalar sonra paranın olmadığını fark eden Hakan Arslan önce çevredekilere sordu, ardından Sefaköy Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, olayın yaşandığı çevredeki güvenlik kameralarına baktı. Bir kadının parayı aldığını gören polisler, incelemeyi sürdürdü. 2 hafta boyunca titiz çalışmayla onlarca kamera inceleyen Küçükçekmece İlçe Emniyetine bağlı polis ekipleri, kadının gittiği yerleri belirleyerek adresini tespit etti.

Adresi belirlenen kadının evine giden polisler, paranın onda olup olmadığını sordu. D. K., paranın kendisinde olduğunu ancak harcamadığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, kadını paralarla birlikte karakola götürdü. Polis ve avukat eşliğinde sayılan paraların tam olduğu belirlenirken, ifadesi alınan D.K. isimli kadın savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Daha sonra polis ekipleri, parayı kaybeden Hakan Arslan’a ulaşarak karakola gelmesini söyledi. Karakola gelen Arslan, düşürdüğü 70 bin TL’yi teslim aldı.

Can havliyle çırpınırken fark edildi! Kurtarmak için seferber oldularCan havliyle çırpınırken fark edildi! Kurtarmak için seferber oldular

"KÜÇÜKÇEKMECE POLİSİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Parayı teslim aldıktan sonra karakol çıkışında konuşan Hakan Arslan, "14 gün önce Sefaköy’de bankadan para çektikten sonra iç cebime koymuştum aynı bu zarfı. Düşürmüşüm şişkinliği fark ettim. Bayan almış orada sağ olsun. 14 gün içinde çok titiz ve profesyonel bir çalışma sonucu kadın kamera kayıtlarından izlenerek yakalandı. Küçükçekmece Sefaköy Polis Merkezine çok teşekkür ederim. Türk Emniyetine çok teşekkür ederim çok başarılı bir operasyon yaptılar. Paramı aldım, kadın evinde saklıyormuş. Paramın içinden almış ve aynen saklamış" dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurduTanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurdu
PARTNERPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandıPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandı
Uzman isimden korkutan yeni varyant açıklamasıUzman isimden korkutan yeni varyant açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

Polise yakalandı, intihar etti

Polise yakalandı, intihar etti

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Açığa alındı

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Açığa alındı

"Şişmanlarla görüşmek istemiyorum" demişti! Olay yanıt

"Şişmanlarla görüşmek istemiyorum" demişti! Olay yanıt

Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi

Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.