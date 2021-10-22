Zarf içinde düşürülen 70 bin lira, 2 hafta sonra bulundu

Olay, 2 hafta önce Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bankaya giden Hakan Arslan isimli vatandaş bankadan çekip zarfın içine koyduğu 70 bin TL’yi, montunun iç cebine koydu. Bir süre kaldırımda ilerleyen Arslan, parayı düşürdü. Bu sırada kaldırımda yürüyen D. K, isimli kadın para dolu zarfı görüp kontrol ettikten sonra parayı alıp uzaklaştı.

ONLARCA KAMERA İZLENDİ, PARAYI ALAN KADIN TESPİT EDİLDİ

Dakikalar sonra paranın olmadığını fark eden Hakan Arslan önce çevredekilere sordu, ardından Sefaköy Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, olayın yaşandığı çevredeki güvenlik kameralarına baktı. Bir kadının parayı aldığını gören polisler, incelemeyi sürdürdü. 2 hafta boyunca titiz çalışmayla onlarca kamera inceleyen Küçükçekmece İlçe Emniyetine bağlı polis ekipleri, kadının gittiği yerleri belirleyerek adresini tespit etti.

Adresi belirlenen kadının evine giden polisler, paranın onda olup olmadığını sordu. D. K., paranın kendisinde olduğunu ancak harcamadığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, kadını paralarla birlikte karakola götürdü. Polis ve avukat eşliğinde sayılan paraların tam olduğu belirlenirken, ifadesi alınan D.K. isimli kadın savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Daha sonra polis ekipleri, parayı kaybeden Hakan Arslan’a ulaşarak karakola gelmesini söyledi. Karakola gelen Arslan, düşürdüğü 70 bin TL’yi teslim aldı.

"KÜÇÜKÇEKMECE POLİSİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Parayı teslim aldıktan sonra karakol çıkışında konuşan Hakan Arslan, "14 gün önce Sefaköy’de bankadan para çektikten sonra iç cebime koymuştum aynı bu zarfı. Düşürmüşüm şişkinliği fark ettim. Bayan almış orada sağ olsun. 14 gün içinde çok titiz ve profesyonel bir çalışma sonucu kadın kamera kayıtlarından izlenerek yakalandı. Küçükçekmece Sefaköy Polis Merkezine çok teşekkür ederim. Türk Emniyetine çok teşekkür ederim çok başarılı bir operasyon yaptılar. Paramı aldım, kadın evinde saklıyormuş. Paramın içinden almış ve aynen saklamış" dedi.

(İHA)

