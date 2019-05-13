Zarf içinde notlar bırakıp intihar etti

Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)- BOLU'da, Oğuzhan Özmen (26) oturduğu apartmanın boşluğunda başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Özmen, 3 zarfın içerisinde not bıraktı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Uygur Sokak'ta meydana geldi. Apartmanda oturan, Oğuzhan Özmen, apartman boşluğunda iddiaya göre başına tabanca ile ateş açtı. Silah sesini duyan komşular, apartman boşluğunda Oğuzhan Özmen'i kanlar içerisinde buldu. Durum, polise bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Oğuzhan Özmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede 3 kapalı zarfa koyulmuş halde not bulundu. Notların konulduğu zarfların Cumhuriyet Savcısının incelemesiyle açılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞININ BAŞINA BİR ŞEY GELDİ SANDI

Bu arada olay yerine gelen genç kız, polisleri ve ambulansı görünce apartmanda oturan arkadaşının başına bir şey geldiğini sanarak panik yaşadı. Genç kız, arkadaşını karşısında görünce sarılarak, 'Sana bir şey oldu sandım, çok korktum' dedi.

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