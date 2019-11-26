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Zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:44 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, açılan zarfın içinden çıkan tozdan etkilenen 5 kişiye, kaldırıldıkları hastanedeki karantina uygulaması sürerken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, açılan zarfın içinden çıkan tozdan etkilenen 5 kişiye, kaldırıldıkları hastanedeki karantina uygulaması sürerken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Toz üzerinde yapılan inceleme sonuçlanana kadar karantinaya devam edileceği belirtildi. Polis, zarfı iş yerinin kapısının altından atan kişinin belirlenmesi için çalışmasını sürdürüyor.
Kentte cep telefonu satışı yapan ve 1 hafta İstanbul kalan İlyas Köse (51), pazar günü, Aksaray'a geldiğinde iş yerine uğradı. Kapının altından atılan isimsiz zarfı alan Köse, Hamidiye Mahallesi'ndeki evine gidip, açtığında içinden toz çıktı. Bir süre sonra İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18) tozdan etkilendi. İlyas Köse, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. İhbarla eve gelen polisler, zarftan çıkan tozun şarbon olabileceği şüphesiyle AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından dezenfekte edilen Köse ailesi bireyleri ile yardıma gelen komşuları Bahtişen Altın (56), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile ve komşuları, hastanede karantina noktasına alındı. 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve toz üzerinde yapılan inceleme sonuçlanana kadar tedbir amaçlı karantinada tutulacakları belirtildi. Köse ailesinin oturduğu ev mühürlenirken, polis, zarfı koyan kişinin kimliğini belirlemek için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

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