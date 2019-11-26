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Zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sürüyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:18 | Son Güncelleme

ZARFTAN SADECE TOZ ÇIKMIŞ Aksaray'da İlyas Köse'nin iş yerinin kapısının altından atılan isimsiz zarfın içinden sadece toz bulunduğu, herhangi bir not veya mektup bulunmadığı ortaya çıktı. Köse'nin zarfı evine götürüp açması ve toz çıktığını fark etmesi üzerine polis ve sağlık görevlilerini aramasının ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak karantina altına alındıkları belirtildi.

ZARFTAN SADECE TOZ ÇIKMIŞ
Aksaray'da İlyas Köse'nin iş yerinin kapısının altından atılan isimsiz zarfın içinden sadece toz bulunduğu, herhangi bir not veya mektup bulunmadığı ortaya çıktı. Köse'nin zarfı evine götürüp açması ve toz çıktığını fark etmesi üzerine polis ve sağlık görevlilerini aramasının ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak karantina altına alındıkları belirtildi. O sırada apartmana giren yardım etmek isteyen komşuları Bahtişen Altın'ın da yine tedbir amaçlı karantina altına aldığını, 5 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zarftan çıkan toz ile ilgili yapılan detaylı incelemede kimyasal ve biyolojik maddeye rastlanmadığı takdirde 5 kişinin taburcu olacağı bildirildi. Bina sakinlerinin çoğunun bugün de tedbir amaçlı akrabalarının yanında kaldığı görüldü.
Eşi Bahtışen Altın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirten Mehdi Altın, ''Tesadüf hiç alakamız olmadığı halde, apartmana giriş yaparken olayın üzerine geldik. Hiçbir konudan bilgimiz yok ama asılsız bir olay'' dedi.
Komşusu İlyas Köse'nin asılsız bir ihbarda bulunmuş olabileceğini düşündüğünü ifade eden Altın, ''Konuyu gündeme getiren kişi hakkında, gereken işlemlerin yapılmasını ümit ediyorum. Dava açmak gerekiyor şu anda. Çünkü zaman kaybım, iş gücü kaybım benim bütün planlarımı altüst etti. Mağdurum. 3 gündür eşim hastanede yatıyor'' diye konuştu.

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