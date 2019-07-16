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Zarif: ABD ateşle oynuyor

16.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler'de düzenlenen bir toplantı için New York'a giden İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkesinin nükleer silah geliştirmek gibi bir amacının olmadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen bir toplantıya katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Washington'u ABD-İran gerilimini tırmandırmama konusunda uyardı. Amerikan NBC News televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik tehditkar söylemleriyle ilgili olarak "Birleşik Devletler'in ateşle oynadığını düşünüyorum" ifadesini kullandı. Ülkesinin nükleer silah geliştirmek gibi bir amacının olmadığını da dile getiren Zarif, "Şayet böyle bir isteğimiz olsaydı, bunu çok zaman önce yapardık" dedi. Ülkesi İran'ın çok tartışmalı uranyum zenginleştirme faaliyetlerine de değinen Bakan Zarif, anlaşma sağlanması durumunda bu çalışmaları, saatler içinde yeniden uluslararası anlaşmalarla belirlenen seviyeye düşürebileceklerini vurguladı.

ABD'den Zarif'e sınırlı vize

Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan sürdürülebilir kalkınma konulu toplantıya katılmak üzere New York'a giden Zarif'e, ABD tarafından birçok kısıtlama içeren bir vize verildi. Cevad Zarif bu vize ile sadece Birleşmiş Milletler kompleksi ve İran'ın BM Temsilciliği'nde bulunabiliyor. BM Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Sekreterliği'nin alışık olunmayan bu konuyla ilgili olarak ABD makamlarına "kaygılarını" ifade ettiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Amerikalı diplomatlar da Tahran'da istedikleri gibi dolaşmıyor. İranlı diplomatların New York'ta serbest bir biçimde hareket etmeleri için bir neden göremiyoruz" dedi.

ABD-İran arasında gergin ilişkiler

ABD ile İran arasında bir süredir devam eden gerilim, Basra ve Umman körfezlerinde ticari gemilere yönelik saldırılarla tırmanmıştı. Uluslararası kamuoyunda, iki ülke arasında sıcak bir çatışma yaşanma ihtimali endişe yaratıyor. New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, önümüzdeki Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı döneminde, ABD ile İran arasında doğrudan görüşmeler gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunacağı iddia ediliyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

AFP,dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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