Tehdit gibi açıklama: Sonuçlarına hazırlıklı olun

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Tahran'ın petrol satmasını ve Hürmüz Boğazı'nı kullanmasını engellemeye çalışması hâlinde sonuçlarına hazır olması gerektiğini söyledi.

New York'taki bir etkinlikte konuşan Zarif, "İran'ın petrol satmaya devam edeceğine inanıyoruz. Petrolümüze alıcı bulmaya devam edeceğiz. Petrolümüzü satmak için Hürmüz Boğazı'nı güvenli transit geçiş yolu olarak kullanmayı da sürdüreceğiz" dedi. İran Dışişleri Bakanı, "ABD bunu yapmamıza engel olmaya çalışmak gibi çılgınca bir önlem alırsa, o zaman sonuçlarına da hazırlıklı olmalı" diye ekledi.

ABD Pazartesi günü, İran'dan petrol satın alan ülkelere tanıdığı yaptırım muafiyetini Mayıs ayında yenilemeyeceğini açıklamıştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Karar, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirerek, rejimin ana gelir kaynağının engellenmesini hedefliyor” denilmişti.

ABD geçen Kasım ayında yürürlüğe giren ve İran'ın özellikle petrol endüstrisini hedef alan yaptırımlardan ilk aşamada bazı ülkeleri muaf tutmuştu. ABD bu doğrultuda, İran'ın en fazla petrol ihraç ettiği sekiz ülkeye altı ay yaptırım muafiyeti getirmişti. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.