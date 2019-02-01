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Zarif: ABD ile hiçbir anlaşma harcadığınız mürekkebe değmez

01.02.2019 22:24 | Son Güncelleme

Trump yönetiminin Rusya ile INF anlaşmasını askıya alma kararına İran'dan tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD ile imzalanan hiçbir anlaşma harcadığınız mürekkebe değmez" dedi.ABD'nin Rusya ile Soğuk Savaş döneminde varılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya alma kararına ilişkin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten değerlendirme geldi.

ABD'nin İran'la varılan nükleer anlaşmadan da çekilmesine atıfta bulunarak Zarif, "Trump yönetimi bir anlaşmadan daha çekiliyor. Bu kez, INF. Sadece nükleer anlaşma ve İran'la ilgili değil. Görünen o ki, üzerinde ABD'nin imzası olduğu her şeye alerjileri var" yorumunu yaptı.

Zarif Twitter üzerinden paylaştığı mesajını şu sözlerle tamamladı:

"ABD ile imzalanan hiçbir anlaşma harcadığınız mürekkebe değmez. Kongreden onay alanlar bile."

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekilerek, Tahran yönetimine yeni yaptırımları devreye sokmuştu. Kasım'da yürürlüğe giren yaptırımlar, İran'ın enerji ihracatını, Tahran'la enerji alanında ticaret yapan ülke ve şirketleri kapsıyor.

Daha fazlasını okumak için: Dört soruda İran'a yaptırımlar

Trump yönetimindeki ABD son olarak Soğuk Savaş'tan bu yana yürürlükte olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya alacağını açıklamıştı. Washington, Rusya'nın 1987 yılında imzalanan anlaşmaya uyamadığını belirtiyor.

rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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