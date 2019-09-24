Zarif: 'ABD ile Savaşı Başlatan Biz Olmayacağız'

ABD ile yaşanan kısa süreli vize krizinin ardından, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul çalışmaların katılmak için New York’a gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, konuk olduğu CBS televizyonunda, “ Amerika’yla savaşı başlatan biz olmayacağız” dedi.

Zarif, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’ın Armaco petrol tesislerine düzenlenen saldırının arkasında İran’ın olmadığını yineledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, CBS’ten Margaret Brennon’ın gündemle ilgili çeşitli sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan'a BM tarafından soruşturma için ekip gönderilmediğini ifade eden Zarif, “Bağımsız uzmanlar soruşturmayı yürütürse İran’ın Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla bir ilgisi olmadığı ortaya çıkacaktır” dedi.

Trump’ın İran’la savaşması için etrafındaki kişiler tarafından "yalan yanlış" bilgilerle yönlendirildiğini savunan Zarif, “Trump’ın yanında doğru ve yalanı birbirinden ayırabilecek sorumlu güvenlik yetkililerine ihtiyaç var” dedi.

