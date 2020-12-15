Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki nedeniyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmasına tepki gösterdi. Mesajına, Türkiye ve İran bayrağı ile iki ülkenin el sıkıştığını gösteren bir fotoğrafı ekleyen Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarla bir kez daha uluslararası hukuku çiğnediğini ve yaptırımlara bağımlılığını ortaya koyduğunu ifade etti. Zarif, "komşular önceliğimiz" etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: "ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz." ABD'NİN TÜRKİYE'YE TÖNELİK YAPTIRIMLARI DÜN AÇIKLANDI ABD Ankara'nın 2019 yılında satın aldığı Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan ve uzun süredir beklenen yaptırımlarını dün akşam açıkladı. Dışişleri Bakanlığı yaptırımların kısa bir süre ardından yayımladığı açıklamada kararı kınadı. Açıklamda, "ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır" denildi.

ABD'li üst düzey yetkililer kararın ardından düzenledikleri telekonferansta Washington'un ısrarlı taleplerine rağmen Ankara'nın S-400 satın alma kararından vazgeçmemesi nedeniyle ABD için yaptırımlar dışında bir seçenek kalmadığını ifade ettiler. Yaptırımlar Reuters'da geçen hafta yer alan haberde belirtildiği gibi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı Demir'e ek olarak ayrıca üç yetkiliyi kapsıyor. Yaptırımlara göre SSB'nin ABD'li finans kuruluşlarından aldığı krediler sınırlanacak, Demir ve üç SSB yetkilisine vize sınırlaması getirilecek ve mal varlıkları dondurulacak. İlk defa bir NATO ülkesine karşı uygulanan CAATSA yaptırımlarının Avrupa savunma tedarik zincirinde içinde bulunan Türk savunma şirketlerine ne etkisi olacağı ise henüz bilinmiyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD en üst düzeyde ve çeşitli seferlerde Ankara'ya S-400 sistemini alıyor olmasının ABD askeri teknolojisi ile personelinin güvenliğini tehlikeye soktuğunu ve Rus savunma sektörüne önemli miktarda kaynak sağladığını açıkça ifade etmiştir" dedi.