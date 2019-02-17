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Zarif: “AB’den daha net adımlar bekliyoruz“

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Avrupa nükleer anlaşmayı korumaya yönelik olumlu siyasi adımlar attı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Avrupa nükleer anlaşmayı korumaya yönelik olumlu siyasi adımlar attı. Ancak AB’den anlaşmanın devam edebilmesi için daha net adımlar bekliyoruz” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Almanya’nın başkenti Münih’te düzenlenen 55. Münih Ulusal Güvenlik Konferansı’nda konuştu. ABD ve Polonya tarafından Varşova’da gerçekleştirilen Orta Doğu Zirvesi’ne tepki gösteren Zarif, ABD’nin bölgede istikrarsızlığa neden olan tek ülke olduğunu belirtti. Avrupa Birliği’nin (AB) nükleer anlaşmayı korumaya yönelik siyasi adımlarının yetersiz olduğunu vurgulayan Zarif, “İran nükleer anlaşmayı tek başına devam ettiremez. Avrupa’nın bu konuda gerekli yatırımı yapması gerekir” şeklinde konuştu.
İran’ın balistik füze programına işaret eden Zarif, füze programının tamamen savunma amacı taşıdığını kaydederek “Bölgede İran mı diğer ülkeleri yok etmekle tehdit ediyor? Yoksa yalancı çobanları başkanı Netanyahu mu? Netanyahu açık bir şekilde benim ülkemi yok etmekle tehdit ediyor” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, bölgede savaş riskinin arttığına dair soruya, “Kesinlikle İsrail bunun arayışında ve uluslararası hukuku ihlal ettiği sürece bu tehdit daha da artacaktır” yanıtını verdi.

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