Zarif, ABD'nin Orta Doğu politikasını Bolton'un fotoğrafıyla anlattı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik izlediği politikaları "siyasi körlük" olarak niteledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İsrail ziyaretinde sanal gerçeklik gözlükleri ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bir resmin bin kelime anlattığı söylenir ancak bu resim ABD'nin bölgemizde yıllardır sürdürdüğü başarısız politikalar hakkında bin kelimeden fazlasını anlatıyor." ifadesini kullandı.

Zarif, mesajının devamında ise "Körler vadisinde VR (sanal gerçeklik) gözlükleriyle olsalar dahi hala kördürler." yazdı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, pazar günü İsrail'i ziyaret etmişti. Bolton, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK’yı kastederek, Suriye’den çekilme kararının Türkiye'nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve terör örgütü DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu söylemişti. Trump da dünkü açıklamasında, "Hiçbir zaman çok hızlı bir şekilde çekileceğimizi söylemedim." ifadesini kullanmıştı.

