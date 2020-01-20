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  4. Zarif: "Avrupalılar İran dosyasını BMGK'ye taşırsa NPT'den çıkarız"

Zarif: "Avrupalılar İran dosyasını BMGK'ye taşırsa NPT'den çıkarız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Zarif: "Avrupalılar İran dosyasını BMGK'ye taşırsa NPT'den çıkarız"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran dosyasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşınması halinde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çıkacaklarını söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan Zarif, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmeye başlamasına tepki göstererek, İran'ın bu süreci Kasım 2018'de başlattığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Mayıs 2018'de nükleer anlaşmaya taraf 5 ülkenin (Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya) devlet başkanlarına gönderdiği mektupta da meselenin BMGK'ye taşınması halinde NPT'den ayrılma ve başka programların da gündeme geleceğinin vurgulandığını hatırlatan Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupalıların yaptığı açıklamaların hiçbir yasal dayanağı yoktur. Biz de Avrupalıların bu yasal dayanaktan yoksun hareketlerinden istifade ediyoruz. Avrupalılar başka bir adım atarsa İran'ın NPT'ten çıkması gündeme gelecektir. Nükleer anlaşmadaki taahhütlerin azaltılmasıyla ilgili süreç bitti. Eğer Avrupalılar yasal dayanağı olmayan hareketlerine devam eder ve İran dosyasını BMGK'ye taşırsa NPT'den çıkarız."

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Temmuz 2017'de 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Nükleer silah sahibi olan BMGK daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, anlaşmaya karşı çıkmış, ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmamıştı.

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının 14 Ocak'ta yayımladığı ortak açıklamada, "İran'ın eylemleri göz önüne alındığında, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek ve bu konuyu paragraf 36'da belirtilen İhtilaf Çözüm Mekanizması altındaki Ortak Komisyona taşımaktan başka seçeneğimiz kalmadı." değerlendirmesinde bulunulmuştu

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Anahtar Kelimeler:
BM İRAN Zarif

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