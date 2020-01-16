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  4. Zarif, Avrupa'yı "Trump'ın tehditlerine boyun eğerek nükleer anlaşmayı satmakla" suçladı

Zarif, Avrupa'yı "Trump'ın tehditlerine boyun eğerek nükleer anlaşmayı satmakla" suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

Zarif, Avrupa'yı "Trump'ın tehditlerine boyun eğerek nükleer anlaşmayı satmakla" suçladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini tetikleyecek İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı devreye sokan Avrupa ülkelerini ABD'nin tehditlerine boyun eğerek nükleer anlaşmayı satmakla suçladı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, E3 olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın devreye sokulmasından günler önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı tehdit ettiğine dair haberlere atıfta bulundu.

Avrupa'nın Trump'ın tehditlerini yatıştırmaya çalıştığını ifade eden Zarif, "E3, Trump'ın tarifelerinden kaçınmak için nükleer anlaşmadan geriye kalanları da sattı. Böyle işlemez arkadaşlar. Siz sadece onun iştahını açıyorsunuz. Lisedeki zorba arkadaşınızı hatırladınız mı? Bütünlüğünüzü satmak istiyorsanız devam edin ancak yüksek ahlak ve hukuk zemininden söz etmeyin. Ona sahip değilsiniz." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Washington Post gazetesi Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'yı, İran'a yönelik BM yaptırımlarının geri getirilmesini tetikleyecek İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın devreye sokulmasından günler önce tehdit ettiğini yazmıştı.

Trump yönetiminin İran'a karşı söz konusu mekanizmayı devreye sokmamaları halinde, Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağı tehdidinde bulunduğu bildirilmişti.

- Nükleer anlaşma

İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya (P5+1) arasında 2015'te, Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşma imzalanmıştı.

Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan Tahran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Tahran yönetimi, yaptırımların kalkması ve menfaatlerinin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının 14 Ocak'ta yayımladığı ortak açıklamada, "İran'ın eylemleri göz önüne alındığında, KOEP kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek ve bu konuyu paragraf 36'da belirtilen İhtilaf Çözüm Mekanizması altındaki Ortak Komisyona taşımaktan başka seçeneğimiz kalmadı." denilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı nükleer anlaşmadaki vaatlerini yerine getirmemekle suçlayarak, "İran, bu 3 ülkenin yapıcı olmayan adımlarına karşı sert ve kararlı bir yanıt verecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İhtilaf Çözüm Mekanizması İRAN nükleer anlaşma

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