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Zarif: "Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 19:38 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "Irak ile ilişkilerimizde hiçbir sınır kabul etmiyoruz. Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya, sınır bölgelerinde sanayi şehirlerinin kurulmasına ve ticari iş birliğimizi artırmaya hazırız"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak ile vizeleri kaldırmaya hazır olduklarını bildirdi.

İran devlet medyasındaki haberlere göre, Bağdat'ta 6 Iraklı bakanın katıldığı ticaret konferansında konuşan Zarif, iki ülkenin ticari ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bölge ülkelerinin kendi aralarında geliştirecekleri ikili ve çoklu iş birliklerinin diğer taraflarla kurulacak ilişkilerden çok daha faydalı olduğunu dile getiren Zarif, "Irak ile ilişkilerimizde hiçbir sınır kabul etmiyoruz. Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya, sınır bölgelerinde sanayi şehirlerinin kurulmasına ve ticari iş birliğimizi artırmaya hazırız." diye konuştu.

"Birbirimize güvenerek ülkelerimiz için daha iyi bir gelecek kurabiliriz." diyen Zarif, bölgenin güvenli ve güçlü bir konuma ulaşması için ülkelerin daha fazla dayanışmaya ve iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlü ve güvenli bir bölgede, ülkeler komşularının gelişimini kendi ilerlemeleri olarak görür. Güvenli ve güçlü bir bölgede, savaşın yerini müzakere, silah yarışının yerini dayanışma ve yabancılara güvenin yerini kardeşlik duygusu alır."

Zarif, 4 günlük ziyaret kapsamında dün vardığı Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile bir araya gelmişti. Süleymaniye ve Kerbela'da yapılacak ekonomi konferanslarına katılacak olan Zarif'in Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran Zarif

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