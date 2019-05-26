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Zarif: ‘İran Askeri Saldırganlığa Karşı Kendini Savunacak’

26.05.2019 19:33 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ülkesinin herhangi bir askeri ya da ekonomik saldırganlığa karşı kendini savunacağını belirtti

Zarif: ‘İran Askeri Saldırganlığa Karşı Kendini Savunacak’

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ülkesinin herhangi bir askeri ya da ekonomik saldırganlığa karşı kendini savunacağını belirtti.

Zarif, Avrupalı ülkelere de nükleer anlaşmayı koruyabilmek için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Irak temasları sırasında Bağdat’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Zarif, ülkesinin Körfez’deki Arap ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmak istediğini belirtti.

Zarif, toplantıda İran’a karşı herhangi bir savaş çabasına karşı kendilerini savunacaklarını belirtti, bunun askeri ya da ekonomik olabileceğini söyledi. Zarif, “bu çabalara karşı güçle yüzleşeceğiz” dedi.

Aynı toplantıda konuşan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim de ülkesinin İran’la birlikte durduğunu ve Amerika’yla Tahran arasında arabuluculuk yapmak istediklerini söyledi.

Hakim, Amerikan yaptırımlarını ima ederek, ekonomik ablukanın yararlı olduğuna inanmadıklarını söyledi.

Hakim, açıkça Amerika’nın attığı tek taraflı adımlara karşı olduklarını belirtti ve Amerika’yla İran’ın Irak’ın 2 önemli müttefiki olduğunu vurguladı.

Amerika’nın da aralarında olduğu Batılı ülkelerle İran arasında 2015 yılında nükleer anlaşma sağlanmış ancak Donald Trump anlaşmadan Amerika’yı çekerek İran’a yönelik yaptırımları yeninden yürürlüğe koydu.

Nükleer anlaşmada imzası bulunan diğer ülkeler anlaşmayı yürürlükte tutmaya çalışıyor ancak Amerikan yaptırımlarının söz konusu olduğu bir dönemde bunun nasıl bir sonuca varacağı merak konusu.

İki ülke arasında ilişkiler son dönemde oldukça gerilmiş durumda. Amerika bölgeye 1500 asker gönderme kararı aldı. Washington ayrıca bölgeye uçak gemisi ve hava savunma sistemi Patriotlar gönderdi.

Washington bögeye takviye güçler göndermesini İran kaynaklı tehdide bağlıyor ancak tehdidin ne olduğunu henüz açıklamış değil.

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