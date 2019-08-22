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Zarif: "İran Körfez’de bir savaş başlatmayacak, ancak kendisini savunacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Zarif çıktığı çok uluslu Avrupa turunun Norveç durağında Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (NUPI) katıldığı seminerde, İran’ın Körfez’de bir savaş başlatmayacağını, ancak kendisini savunacağını söyledi.İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Avrupa ülkelerinin üst düzey yetkilileriyle bir dizi ikili ve uluslararası meselelerle ilgili üst düzey görüşmeler yapmak üzere çıktığı üç ülkeli turnesinde Finlandiya ve İsveç’i ziyaret ettikten sonra dün Norveç’e geldi.

Zarif: "İran Körfez’de bir savaş başlatmayacak, ancak kendisini savunacak"

İran Dışişleri Bakanı Zarif çıktığı çok uluslu Avrupa turunun Norveç durağında Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (NUPI) katıldığı seminerde, İran’ın Körfez’de bir savaş başlatmayacağını, ancak kendisini savunacağını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Avrupa ülkelerinin üst düzey yetkilileriyle bir dizi ikili ve uluslararası meselelerle ilgili üst düzey görüşmeler yapmak üzere çıktığı üç ülkeli turnesinde Finlandiya ve İsveç’i ziyaret ettikten sonra dün Norveç’e geldi. Zarif Norveç’te yaşayan bir grup İranlı ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Zarif bugün başkent Oslo’da bulunan Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (NUPI) bir seminere katıldı. Seminerde konuşan Zarif, İran’ın Körfez’de bir savaş başlatmayacağını, ancak kendisini savunacağını söyledi. Zarif, "Körfez’de bir savaş olacak mı? Size savaşa başlamayacağımızı söyleyebilirim, ama kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.
Zarif Norveç’ten Fransa’ya gidecek
Dışişleri Bakanı Zarif Pazartesi akşamı Stockholm’e vardığı zaman yaptığı açıklamada Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Paris’te görüşeceğini söylemişti.

Zarif:

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