Zarif: İran’in saldırısı ABD’ye karşı meşru bir 'kendini koruma' eylemidir

İran, (DHA)- Kabine toplantısı sonrası konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın, Irak’taki ABD üslerine karşı düzenlediği saldırının ‘meşru hedeflere’ karşı ‘meşru bir kendini savunma eylemi ‘olduğunu belirtti.

İran devlet televizyonu Press TV’de yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, kabine toplantısı sonrası basına konuştu. Zarif, İran’ın, Irak’taki ABD üslerine karşı düzenlediği saldırının İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin Irak’ta düzenlediği saldırıda öldürülmesine cevap olarak ‘meşru hedeflere’ karşı ‘meşru bir kendini savunma eylemi‘ olduğunu belirtti.

Zarif ayrıca, “İran, ABD’nin hamlesine karşı askeri olarak tepki vermeliydi. Bunu da yaptık ancak iş burada bitmedi; ABD'nin bölgeden çekilmesiyle bitecek, bunun için de askeri müdahale şart değil” diyerek; bunun da Washington’ın kendi ‘aptal’ hamlesinin bir sonucu olacağını belirtti.

Zarif, ABD'ye karşı oluşan kamuoyu nefretinin boyutunun, ABD'nin bölgedeki günlerinin sayılı olduğunu ve geleceğinin olmayacağını gösterdiğini söyledi. Zarif, Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ülkelerden gelen tepkileri dikkate aldıklarında ülkelerin, ABD'nin tehlikeli hamleleri karşısında endişeli olduklarını söyledi.

