Zarif Sağduyu Çağrısı Yaparken İngiltere Seçenekleri Değerlendiriyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sadece sağduyu ve ihtiyatın ülkesiyle İngiltere arasında gerilimi azaltabileceğini kaydetti.

Zarif, bu mesajını sosyla medyadan paylaştı.

Zarif’den bu açıklama gelirken İngiltere de seçeneklerini değerlendiriyor.

Ancak uzmanlar Londra’nın bu konuda çok fazla seçeneği olmadığı konusunda hemfikir.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ülkesinin konuyla ilgili olarak Amerika ve Avrupalı ortaklarıyla İran’a verilecek yanıt konusunda yakın çalıştığını belirtti.

İngiliz hükümetinin konuyla ilgili politikasını haftanın ilk günü açıklaması bekleniyor.

Bu arada İran geminin 23 kişilik mürettebatının durumunun iyi ve güvende olduğunu açıkladı.

Gemi mürettebatının Hindistan, Rus, Litvanya, Filipinler’den olduğu kaydedilirken İran devlet televizyonu mürettebatın sorgulandığını belirtti.

İran İngiliz bayraklı petrol tankerini Hürmüz Boğazı’nda düzenlenen oprasyonla ele geçirmiş ve kıyıya çekmişti.

Tahran, İngiltere’nin iki hafta önce İran petrol tankerini alıkoyması nedeniyle bu adımı attığını belirtiyor.

