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"Zarif Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir isim olan Cumhuriyetçi Partili Senatör Rand Paul tarafından Beyaz Saray'a davet edildiği ileri sürüldü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, geçen ay New York ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildiği öne sürüldü.

Amerikan New Yorker dergisinin İran ve ABD'li diplomatlara dayandırdığı habere göre, iki hafta önce Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına katılmak için New York'a giden Zarif, Trump'a yakın bir isim Cumhuriyetçi Partili Senatör Rand Paul tarafından Beyaz Saray'a davet edildi.

Senatör Paul ve danışmanı Doug Stafford, 15 Temmuz'da Trump'ın bilgisi dahilinde, New York'taki İran'ın BM Daimi Temsilciliği ofisinde Zarif ile bir araya gelerek, İran'ın nükleer programı ve Basra Körfezi'ndeki gerginlik başta olmak üzere Washington-Tahran arasındaki sorunları ele aldı.

- Zarif'ten "Hamaney'in fetvasını yasa haline getirme" önerisi

Görüşmede Zarif, ABD'li senatöre, İran'ın nükleer programıyla ilgili Trump'ın endişelerini giderebilmek için İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 2003 ve 2010'da verdiği nükleer silahları yasaklayan fetvasını Mecliste onaylayarak, yasa haline getirmek dahil çeşitli öneriler sundu.

Paul ise Zarif'e söz konusu önerileri, Oval Ofis'te Trump'a doğrudan sunması için Beyaz Saray'a davet etti. Bunun üzerine Zarif, görüşmenin sadece fotoğraf çekiminden ibaret kalarak sonuçsuz olma ihtimalinden endişe duyduğunu belirtti.

Zarif, Trump'la görüşme davetine cevabı tek başına veremeyeceğini ve Tahran'la istişarelerde bulunması gerektiğini söyledi.

- Tahran'dan görüşmeye onay çıkmadı

Söz konusu diplomatlara göre, Zarif, görüşme sonrasında Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelme teklifini İranlı liderlere aktardı ancak Tahran şu aşamada Trump'la görüşmeye onay vermedi.

ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini önceden birçok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise müzakere için ABD'nin baskıları tamamen kaldırması gerektiğini belirtmişti.

- Zarif, yaptırım listesine alınmıştı

ABD Hazine Bakanlığı, çarşamba günü İran lideri Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine almıştı.

Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi, ABD vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını ve ABD'ye seyahat etmesini yasaklıyor. Ancak BM merkezine ev sahipliği yapan ABD'nin, BM toplantılarına katılmak için New York'a gelecek diplomatlara vize verme mecburiyeti bulunuyor.

Öte yandan Zarif'in eylülde BM Genel Kuruluna katılmak için İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile New York'a gitmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul İRAN Trump Zarif

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