İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Türkiye ile birlikte INSTEX benzeri bir ödeme mekanizması kuracaklarını söyledi.

Türkiye’de gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilere açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Türkiye ile başta ekonomi olmak üzere bir çok konuda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Zarif, Türk yetkililer ile ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin faydalı görüşmeler gerçekleştirdiğini aktararak, "Şam’da yaptığım görüşmeler sonrasında Suriye’deki ABD varlığı ve diğer konuları Türk yetkililer ile de görüşme fırsatım oldu. Suriye’deki siyasi süreci ve İdlib konularını ele aldık” ifadelerini kullandı.

İkili ilişkilerin de ele alındığı ziyarette İran Dışişleri Bakanı Zarif, Ankara’nın ABD’nin İran aleyhinde uyguladığı yaptırımlara karşı olduğunu belirterek, "Türkiye ile beş konuda antlaşmaya vardık. Tercihli tarife, enerji alanında işbirliği, banka ,ortak para kullanımı ve INSTEX benzeri bir mekanizmanın kurulması antlaşmaya vardığımız konular arasında. Ben ve Türkiyeli mevkidaşım özel olarak bu maddelerin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın daveti üzerine Şam’ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Suriye ziyaretinin ardından Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.



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