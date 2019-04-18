HABER

Zarif: "Türkiye ile birlikte özel ödeme mekanizması kuracağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 14:41 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Türkiye ile birlikte INSTEX benzeri bir ödeme mekanizması kuracaklarını söyledi.Türkiye’de gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilere açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Türkiye ile başta ekonomi olmak üzere bir çok konuda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Türkiye ile birlikte INSTEX benzeri bir ödeme mekanizması kuracaklarını söyledi.
Türkiye’de gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilere açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Türkiye ile başta ekonomi olmak üzere bir çok konuda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Zarif, Türk yetkililer ile ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin faydalı görüşmeler gerçekleştirdiğini aktararak, "Şam’da yaptığım görüşmeler sonrasında Suriye’deki ABD varlığı ve diğer konuları Türk yetkililer ile de görüşme fırsatım oldu. Suriye’deki siyasi süreci ve İdlib konularını ele aldık” ifadelerini kullandı.
İkili ilişkilerin de ele alındığı ziyarette İran Dışişleri Bakanı Zarif, Ankara’nın ABD’nin İran aleyhinde uyguladığı yaptırımlara karşı olduğunu belirterek, "Türkiye ile beş konuda antlaşmaya vardık. Tercihli tarife, enerji alanında işbirliği, banka ,ortak para kullanımı ve INSTEX benzeri bir mekanizmanın kurulması antlaşmaya vardığımız konular arasında. Ben ve Türkiyeli mevkidaşım özel olarak bu maddelerin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın daveti üzerine Şam’ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Suriye ziyaretinin ardından Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İzmir'de AK Parti İl Başkanı Sürekli göreve başladıİzmir'de AK Parti İl Başkanı Sürekli göreve başladı
MYP lideri Yılmaz: "Tüm belediye seçimleri iptal edilmeli"MYP lideri Yılmaz: "Tüm belediye seçimleri iptal edilmeli"

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

AK Parti Çankırı İl Başkanı Kaman istifa etti!

AK Parti'de flaş istifa! Görevinden ayrıldı

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı

İşte İmamoğlu'nu ilk tebrik eden isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.