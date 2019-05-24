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Zarif ve Khan İslamabad’da görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 17:46 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile başkent İslamabad’da bir araya geldi.İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan Başbakanı İmran Khan ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile başkent İslamabad’da bir araya geldi.

Zarif ve Khan İslamabad’da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile başkent İslamabad’da bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan Başbakanı İmran Khan ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile başkent İslamabad’da bir araya geldi. İki günlük ziyaret için dün geç saatlerde başkent İalamabad’a gelen Zarif, Başbakan Khan ile iki ülke arasındaki ikili ve bölgesel meseleleri görüştü. Görüşmede, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ve İran’ın Pakistan Büyükelçisi Mehdi Honordoost da hazır bulundu.
Heyet düzeyindeki görüşmelerde konuşan Kureyşi, Pakistan’ın barış ve istikrar sağlamak ve bölgedeki gerginliği azaltmak için uzlaştırıcı çabalarına devam edeceğini söyledi. Kureyşi, bölgedeki gerilimlerin kimsenin ilgisini çekmediğini de sözlerine ekledi.
Bakan Kureyşi, Pakistan’ın tüm önemli sorunlarının diplomatik angajman yoluyla çözülmesini istediğini sözlerine ekleyerek, "Tüm paydaşların sabır ve hoşgörü göstermesi gerekiyor" dedi.
Zarif ise ülkesinin Pakistan’ın bölgede barışı sağlama çabalarına değer verdiğini söyledi.

Zarif ve Khan İslamabad’da görüştü

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