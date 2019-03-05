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Zarif’in Esad’ın Tahran ziyareti sebebi ile istifa ettiği iddiası güçlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi’nin, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Tahran’a düzenlediği ziyaretten haberdar olmaması sebebi ile istifa ettiği haberlerini doğruladığını iddia etti.İran merkezli bir haber ajansı, geçtiğimiz günlerde istifası reddedilen Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifa gerekçesine dair bakanlıktan doğrulama geldiğini iddia etti.

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi’nin, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Tahran’a düzenlediği ziyaretten haberdar olmaması sebebi ile istifa ettiği haberlerini doğruladığını iddia etti.
İran merkezli bir haber ajansı, geçtiğimiz günlerde istifası reddedilen Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifa gerekçesine dair bakanlıktan doğrulama geldiğini iddia etti. Ajans, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi’ye dayandırdığı haberlerde Zarif’in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Tahran’a düzenlediği ziyaret hakkında bilgilendirilmemesi sebebi ile istifa ettiğine ilişkin haberlerin doğru olduğunu iddia etti.

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