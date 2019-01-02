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Zarif'ten ABD ile İsrail'in UNESCO'dan çıkışına kinayeli yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 00:38 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "Acaba Trump ve onun çırağı (İsrail) rejimin ayrılmadığı başka bir şey kaldı mı? Belki de ikisi birlikte Dünya gezegeninden?"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Bilim ve Kültür Teşkilatından (UNESCO) ayrılmasıyla ilgili "Acaba Trump ve onun çırağı rejimin ayrılmadığı başka bir şey kaldı mı? Belki de ikisi birlikte Dünya gezegeninden?" ifadelerini kullandı.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD ile İsrail'in UNESCO'dan ayrılmasıyla ilgili kinayeli yorumlarda bulundu.

Bakan Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nükleer anlaşma, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) Pasifik-Ötesi Ortaklık (TPP) ve Paris İklim Anlaşması'nın ardından Trump rejimi ve İsrail, UNESCO'dan da resmen ayrıldı. Acaba Trump ve onun çırağı rejimin ayrılmadığı başka bir şey kaldı mı? Belki de ikisi birlikte Dünya gezegeninden?"

UNESCO'nun Filistin sorununda İsrail'e karşı ön yargılı tutum izlediğini öne sürerek örgütten ayrılmak üzere resmi başvuru yapan ABD ve İsrail'in yeni yıldan itibaren UNESCO ile üyelik bağı kalmadı.

ABD ve İsrail, UNESCO'yu işgal altındaki Filistin toprağı olduğu BM kararlarıyla kabul edilen Doğu Kudüs'teki İsrail varlığını eleştirdiği, bölgedeki tarihi eserleri "Filistin kültür mirası" olarak nitelendirdiği ve Filistin yönetimini 2011'de üyeliğe kabul ettiği gerekçesiyle "İsrail aleyhtarı önyargıya sahip olmakla" eleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2017'de örgütten çekilmek üzere resmi başvuruda bulunmuştu. Washington'un ardından İsrail de benzer yönde adım atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN israil

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