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Zarif'ten "ABD müttefikleri DEAŞ'ı silahlandırıyor" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:48 | Son Güncelleme

Zarif'ten "ABD müttefikleri DEAŞ'ı silahlandırıyor" iddiası

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD müttefiki" olarak nitelendirdiği ülkelerin terör örgütü DEAŞ'ı silahlandırdığını ileri sürdü.

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ı işaret ederek, "ABD müttefiki" şeklinde nitelendirdiği ülkeleri terör örgütü DEAŞ'a destek vermekle suçladı.

Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı savaştığını ancak müttefik ülkelerin bu örgütü silahlandırdığını savundu.

Açıklamasında 11 Eylül olaylarına ve Suudi Arabistan'ın burada oynadığı role işaret eden Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer 3 bin Amerikalı öldürürseniz ancak bu ülkeden silah alırsanız ABD'nin sizinle işi olmaz, hatta size yardım da eder. Ancak eğer bu ülkenin önünde eğilmekten imtina ederseniz, barışçıl nükleer enerjiye bile sahip olamazsınız. İran'ın DEAŞ'lıları öldürmesi önemli değildir çünkü ABD müttefikleri onları silahlandırıyor."

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN

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